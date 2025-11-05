Saelemaekers allo scoperto: che annuncio sul futuro, c’entra il rinnovo

Il Milan tornerà in campo sabato sera al Tardini contro il Parma. Una sfida delicata, con i rossoneri che vorranno sia rispondere al pesante ko di inizio campionato scorso contro i crociati che dare continuità alla striscia di dieci risultati utili consecutivi. Per questo Max Allegri si affiderà ai suoi leader in campo, tra cui Alexis Saelemaekers, il quale ha parlato della sfida non solo della sfida contro gli emiliani, ma anche del suo futuro con la maglia del Milan.

Dalla rinascita del Milan al suo nuovo tecnico: le parole del belga

È tornato dopo il prestito alla Roma, con l’obiettivo di restare con la maglia rossonera per tanto tempo. Saelemaekers si è raccontato a Sportmediaset, parlando del Milan e della rinascita del diavolo:

“Stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Anche se non ero nel gruppo, ho visto da lontano che l’anno scorso è stato difficile. Quest’anno siamo ripartiti con un gruppo bello unito, con spirito di famiglia stiamo facendo piano piano le cose fatte bene. Siamo molto contenti”.

Sul ruolo di Allegri, protagonista assoluto della sua permanenza a Milano:

“Quando è finita la stagione scorsa Allegri mi ha chiamato, dicendomi che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo. Vedendo un allenatore così, ho preso la decisione di stare qua con lui: avere la fiducia di un allenatore come Allegri è una cosa bella e gli ho subito detto che ero a disposizione“.

Il tutto amplificato dalle parole del classe ’99 sul discorso rinnovo, con la voglia di restare a lungo e scrivere nuove pagine rossonere.

“Non posso nascondere il mio amore per il Milan”: parole al miele del belga

Vuole restare e lo ha detto apertamente. Le sue parole sanno di dichiarazione amore, tra il suo cambiamento negli anni, la voglia di restare a Milano e il suo rapporto con i tifosi:

“Da quando sono tornato qua e nei due anni passati nelle altre squadre, sono maturato anche fuori dal campo: ho cambiato tante cose personali. Tutte queste cose hanno portato a una crescita mia. Da quando sono tornato a Milanello, ho un altro ruolo in campo e nello spogliatoio“.

Sul suo futuro e i tifosi:

“Non posso nascondere il mio amore per il Milan, ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Sarà poi la società a decidere se mi vogliono tenere. Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita. È bello avere a San Siro un coro per me quando esco e passo davanti alla Curva: è un sogno da bambino. Io lo apprezzo molto, ringrazio i tifosi e continuo a lavorare forte“.

La parola Scudetto riecheggia nell’area, dato il secondo posto in classifica a meno un punto dal Napoli capolista. Il tutto, però, passa prima dalla sfida contro il Parma.

“Vi dico cosa c’è in comune con il 2022”, il belga sullo Scudetto e la sfida ai crociati

L’intervista si è poi conclusa con un paragone sullo Scudetto vinto tre anni fa e il delicato match di sabato contro gli emiliani:

“In comune c’è il fatto che lavoriamo ogni settimana, resettiamo dopo ogni partita sia che sia buona oppure no. Ripartiamo da basi nuove ogni settimana: questa è una cosa in comune con l’anno dello Scudetto. È una cosa molto importante, fare reset permette di non esaltarci troppo e non buttarsi sotto terra: rimaniamo qua con la giusta mentalità”.

Sulla sfida al Parma ha poi concluso: