Milan, spunta un nuovo sogno in attacco: arriva dalla Serie A

Il Milan guarda avanti e inizia a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna protagonista anche in Europa League contro la Roma. L’argentino ha attirato l’attenzione per rendimento e continuità, tanto da finire nella lista dei possibili rinforzi offensivi rossoneri. Il club valuta diverse opzioni, ma il profilo di Castro risponde a esigenze precise, mentre cresce anche la concorrenza internazionale.

Castro nel mirino del Milan

Il nome di Santiago Castro si è fatto strada nei radar del Milan dopo le ultime prestazioni con il Bologna. L’attaccante argentino ha lasciato il segno nella sfida contro la Roma in Europa League, contribuendo al successo con un gol e un assist.

Numeri e impatto stanno convincendo diversi osservatori. Castro ha già raggiunto quota undici reti in quaranta presenze stagionali, mostrando una crescita costante sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il Milan cerca una punta capace di reggere il peso dell’attacco e il profilo dell’argentino sembra in linea con questa richiesta.

Strategie rossonere e concorrenza

Secondo le informazioni riportate, il Milan avrebbe inserito Castro in una lista che comprende anche altri nomi come Retegui e Kean. La situazione in attacco resta in evoluzione, soprattutto considerando i possibili movimenti legati a giocatori come Rafael Leao e Santiago Gimenez.

Il club rossonero valuta anche le uscite. L’arrivo di Niclas Fullkrug a gennaio non ha cambiato gli equilibri come previsto e il suo futuro resta incerto. Per questo motivo la dirigenza si muove con anticipo, alla ricerca di un attaccante che possa garantire continuità.

Il Bologna, dal canto suo, valuta Castro tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra importante ma ritenuta accessibile in ottica Milan, soprattutto se dovessero concretizzarsi alcune operazioni in uscita.

La sfida con la Premier League

Sul talento argentino non c’è solo il Milan. Diversi club inglesi stanno monitorando la situazione da mesi. Tra questi ci sono Chelsea, Aston Villa e Newcastle, pronti a inserirsi nella corsa.

La Premier League rappresenta una minaccia concreta, sia dal punto di vista economico sia per l’appeal del campionato. Il Milan però vuole giocarsi le sue carte, forte del progetto tecnico e della possibilità di garantire a Castro un ruolo centrale.

La sensazione è che la corsa sia appena iniziata. Il futuro dell’attaccante del Bologna sarà uno dei temi caldi del prossimo mercato. Per il Milan sarebbe un investimento mirato, per dare solidità e prospettiva a un reparto offensivo in fase di cambiamento.