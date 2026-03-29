Stop in nazionale per il top del Milan: “Non si è allenato”

Adrien Rabiot non scenderà in campo nella sfida tra Francia e Colombia. Il centrocampista del Milan salterà l’amichevole di questa sera per una botta al ginocchio, come ha confermato il commissario tecnico francese Didier Deschamps.

Rabiot si ferma in allenamento. Deschamps: “Stop precauzionale”

Deschamps ha spiegato le ragioni della scelta nella conferenza stampa di vigilia. “Ha preso una botta al ginocchio“, ha detto il ct sulla condizione del giocatore rossonero, aggiungendo che il provvedimento è esclusivamente precauzionale. Rabiot non ha partecipato neanche alla rifinitura della nazionale francese, segnale che la Francia intende gestire con cautela il recupero del centrocampista.

La decisione arriva in un momento delicato per il Milan. La squadra rossonera ha in calendario il big match contro il Napoli lunedì 6 aprile alle 20.45 allo stadio Maradona, scontro diretto per il secondo posto. Ogni indisponibilità nel reparto di centrocampo rappresenta un problema concreto, considerando l’importanza della sfida per gli equilibri della lotta scudetto.

Il centrocampista potrebbe dunque lasciare il ritiro della nazionale, ma sembra però che lo stop sia di poco conto e il centrocampista dovrebbe recuperare senza problemi per la sfida.