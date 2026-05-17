Milan, Allegri svela cos’ha fatto Cardinale prima del Genoa: avete sentito?

La situazione societaria del Milan sta creando enorme tensione all’interno dell’ambiente. Seppur i giocatori si sentano estranei alla vicenda, l’incertezza generale crea insicurezza e instabilità. Per questo, negli ultimi giorni il proprietario rossonero, Gerry Cardinale, è tornato in Italia per intervenire direttamente, parlando anche ai ragazzi prima della partita odierna: risultato? Vittoria in casa del Genoa e qualificazione in Champions League a un passo.

Supporto di Cardinale al Milan: il racconto di Allegri

Gerry Cardinale ha preso in mano le redini del Milan: in un contesto caratterizzato da grande caos e confusione, sia a livello societario che in termini di risultati, il presidente rossonero è tornato in Italia per gestire la confusione in prima persona. Ed ecco che i risultati hanno avuto un effetto immediato: il patron di RedBird si è confrontato con tutti prima del Genoa, come rivelato da mister Allegri.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nella conferenza stampa post-partita:

” [Cardinale] ha rinforzato la vicinanza della società, ha fatto un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. La squadra ha speso tante energie mentali in settimana. Però oggi fisicamente l’ho vista bene, hanno corso tanto. Noi dobbiamo preparare la partita di domenica con molta calma”.

Il futuro societario del Milan

Oggi è arrivata una vittoria pesantissima e manca un ultimo passo prima di poter considerare matematica la qualificazione alla Champions League 2026/27. Dopo quel momento, però, urgono provvedimenti seri a livello di organigramma: nessuno è sicuro della permanenza al Milan e ci saranno stravolgimenti.

Il primo che lascerà è Igli Tare, ma anche le posizioni di Giorgio Furlani e di Massimiliano Allegri non sono salde, tutt’altro. Quel che sarà è solo condizionale, in un contesto di incertezza rossonera: serve una guida forte e Cardinale lo è.