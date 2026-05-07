Milan-Atalanta: Allegri stravolge l’attacco, ecco chi parte dal 1′

Allegri stravolge il Milan per la sfida di domenica contro l’Atalanta: Gimenez può finalmente tornare titolare in attacco dopo mesi out, mentre Leao finisce in panchina a San Siro.

Gimenez-Leao: la scelta di Allegri che stravolge l’attacco

La sconfitta pesante contro il Sassuolo ha convinto il tecnico a rivoluzionare l’assetto offensivo. Gimenez avrà una chance decisiva per convincere la società della sua permanenza anche per la prossima stagione. Accanto a Pulisic, il messicano dovrà dimostrare di meritare spazio in una partita cruciale per la Champions League. Leao, relegato in panchina, subisce così uno strappo che segnala chiaramente le intenzioni di club e mister.

La mossa non è casuale. Dopo settimane di rendimento altalenante, il portoghese viene sacrificato per provare una soluzione diversa. Per Gimenez questo match potrebbe rappresentare l’ultima occasione per dimostrare di essere ancora centrale nel progetto. Una decisione netta, senza compromessi, che rispecchia l’urgenza della situazione in classifica.

Difesa e centrocampo: le altre novità rossonere

Non solo l’attacco cambia volto. Bartesaghi ritorna titolare sulla sinistra al posto di Estupinan, mentre Ricci sostituisce Jashari in mediana. De Winter è costretto a giocare in difesa per l’assenza di Tomori, squalificato dopo l’espulsione di Sassuolo. Il centrocampo si riorganizza con una struttura diversa, più equilibrata nel controllo del gioco.

Quale obiettivo ha Allegri con questi cambiamenti? Cercare stabilità difensiva senza rinunciare alla spinta offensiva, affidandosi a Gimenez piuttosto che alle soluzioni consuete. La formazione prevede Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic e Gimenez.

Domenica a San Siro: Milan e Champions League in bilico

La partita contro l’Atalanta domenica sera rappresenta un crocevia decisivo per l’accesso alla Champions. Il Milan non può permettersi ulteriori passi falsi dopo il ko di Sassuolo. Gimenez avrà novanta minuti per cambiare la narrazione intorno a sé e al progetto rossonero. Una sfida nella sfida che avrà implicazioni dirette sul calciomercato del Milan e sulle scelte tattiche dei prossimi mesi.