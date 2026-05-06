Milan, rientro lampo di Modric: il croato vuole la Champions

Arrivano bellissime notizie in casa Milan lato Luka Modric. Il campione croato torna subito a Milano dopo l’operazione allo zigomo. Otto giorni di riposo diventano quattro: il croato già a Milanello per spingere i rossoneri verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, Modric ci prova: le novità

I protocolli medici parlavano di 10-15 giorni di stop assoluto. Luka Modric ne ha rispettati solo quattro. Lunedì ha tolto i punti dall’intervento allo zigomo sinistro, martedì mattina si è ripresentato al centro sportivo di Milanello per colazione, fisioterapia e lavoro personalizzato. Non è una semplice visita di cortesia: il centrocampista croato ha deciso di accelerare il rientro con una determinazione che sorprende anche gli addetti ai lavori.

La ripresa sarà graduale. Per il momento esercizi in palestra per la parte bassa del corpo. Entro fine settimana correrà da solo sul campo. Indosserà la mascherina protettiva tra 7-10 giorni, quando il gonfiore diminuirà. Fino ad allora: vietati sforzi e contatti fisici. Secondo la Gazzetta dello Sport, se i progressi continueranno così, la prossima settimana sono previsti nuovi controlli medici.

Modric, obiettivo Champions League

Modric non accelera per vanità. Dietro questa scelta c’è una strategia concreta: il Milan è in lotta per qualificarsi in Champions, e il croato sa benissimo che senza questa competizione il suo futuro a Milano diventa precario. Con sei titoli europei vinti al Real Madrid, giocare la Champions non è un lusso per lui, ma una necessità professionale e personale.

L’improbabile protagonismo a Genova nella penultima giornata è stato già scartato. Se Modric scenderà in campo, accadrà solo a San Siro contro il Cagliari nell’ultima giornata, se il Milan avrà bisogno di punti decisivi per centrare l’obiettivo. Il precedente di Edin Džeko, fermo due settimane dopo un’operazione allo zigomo, fa ben sperare rispetto ai 55 giorni di Victor Osimhen.

Milan, Modric un campione infinito

Quando un leader con 40 anni e una bacheca piena di trofei decide di forzare il recupero per essere disponibile, il gruppo riceve una carica energetica che non passa inosservata. Modric non vuole limitarsi a incoraggiare da bordo campo o mostrarsi a Milanello. Vuole essere protagonista in campo, anche negli ultimi 90 minuti della stagione se necessario.

La logica è semplice: non c’è spazio per rassegnazione. Due mesi terribili non devono cancellare il lavoro di un’intera stagione. Il Milan deve tornare in Champions, e Modric intende contribuirvi direttamente, non da spettatore. Questo approccio traccia una linea netta tra chi accetta la sconfitta e chi la combatte fino all’ultimo istante disponibile.

Rinnovo e futuro: la Champions come passaggio obbligato

Qual è il vero tornaconto personale di Modric in questa forzatura? Un Milan in Champions rende molto più semplice la decisione di rinnovare il contratto. Senza l’Europa, il croato avrebbe serie ragioni per cercare una squadra che possa garantirle.

I numeri di Modric in rossonero parlano chiaro: 36 presenze, 2.836 minuti giocati, 2 gol decisivi in campionato e 3 assist. Statistiche di un giocatore che ha già lasciato il segno. Se il Milan dovesse riuscire a qualificarsi in Champions nelle ultime due giornate, con o senza Modric in campo, la permanenza del centrocampista croato diventa quasi certa per la prossima stagione.

Il calendario è serrato e i margini sono ridotti. Modric ha scelto di non aspettare i tempi standard di recupero. Se i controlli medici della prossima settimana daranno il via libera, il Milan avrà a disposizione un’arma tattica decisiva proprio quando serve più: quando il gioco si fa duro e la Champions League è ancora a portata di mano.