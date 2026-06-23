Lascia il Tottenham, il Milan bussa alla porta di De Zerbi: affare da 35 milioni

Lucas Bergvall ha comunicato al Tottenham la volontà di lasciare il club londinese. Il Milan monitora il centrocampista svedese classe 2006, valutato 35 milioni di euro.

Bergvall e l’addio al Tottenham: lo stallo con De Zerbi

La decisione del ventenne svedese arriva dopo mesi di progressivo ridimensionamento del suo ruolo nelle rotazioni della prima squadra. L’arrivo di Roberto De Zerbi in panchina ha coinciso con una contrazione dei minuti a disposizione di Bergvall, il quale si è trovato sempre più ai margini dei progetti tattici dell’allenatore bresciano. Il cambio di guida tecnica ha rappresentato un punto di rottura: lo spazio che il giocatore riteneva suo è evaporato, spingendolo a chiedere la cessione per non vedere bloccata definitivamente la strada verso la titolarità.

A complicare ulteriormente la situazione interviene la strategia di mercato degli Spurs. De Zerbi e la dirigenza stanno pianificando l’acquisto di molteplici rinforzi nel reparto di centrocampo, incluso un forte rilancio per Sandro Tonali, attualmente al Newcastle. Questo scenario ha reso insostenibile la permanenza di Bergvall, costretto a misurarsi con una sempre maggiore concorrenza e con prospettive di impiego sempre più limitate. L’atmosfera all’interno del club si è deteriorata rapidamente, trasformando quella che poteva sembrare una situazione gestibile in una frattura definitiva.

Il Milan e la preferenza per l’Europa continentale: il vantaggio italiano

Il Tottenham mantiene una posizione ferma sul fronte economico. Bergvall è blindato da un contratto fino al 30 giugno 2031 e il club valuta il centrocampista 35 milioni di euro, con precedenti richieste che hanno sfiorato i 65 milioni a febbraio. Tuttavia, come rivela TEAMtalk, un fattore decisivo gioca a favore dei club italiani: Bergvall ha esplicitamente rifiutato trasferimenti in altre squadre di Premier League, respingendo i sondaggi di Chelsea e Aston Villa.

Quale destinazione attrae veramente il giocatore? Il centrocampista svedese considera la Serie A e l’Europa continentale molto più affascinanti e adatte alle sue caratteristiche tecniche rispetto a un ulteriore permanenza in Inghilterra. In questo spazio si muove il Milan, che insieme a Inter e Napoli monitora con attenzione ogni sviluppo della situazione. La preferenza geografica di Bergvall trasforma una trattativa complessa in un’opportunità concreta per i club italiani.

Il profilo del centrocampista si allinea perfettamente con la filosofia portata avanti dalla nuova gestione rossonera. Dotato di una struttura fisica imponente (187 centimetri), Bergvall combina tecnica di base solida a inserimenti tempestivi e geometrie verticali moderne. Nell’ultima stagione di Premier League ha collezionato 23 presenze (33 considerando tutte le competizioni), realizzando un gol e fornendo 3 assist in campionato. I numeri riflettono un giocatore ancora in fase di consolidamento, ma con ampi margini di crescita davanti.

Le mosse concrete del Milan: il timing della trattativa

Il club rossonero ha già assunto una posizione attiva, pronto a intavolare una negoziazione complessa ma suggestiva sull’asse Milano-Londra. Bergvall è attualmente impegnato con la Svezia ai Mondiali e valuterà le proposte ricevute al termine della manifestazione internazionale. Il Milan non intende farsi cogliere impreparato e ha avviato i contatti preliminari, consapevole che la finestra di mercato estivo rappresenta il momento critico per chiudere un’operazione che richiede tempo e strategie articolate.

La trattativa con il Tottenham si preannuncia lunga e faticosa, ma il rifiuto di Bergvall verso la Premier League riduce drasticamente la concorrenza internazionale. Inter e Napoli rimangono alternative credibili, tuttavia il Milan ha il vantaggio di muoversi con decisione in questa fase iniziale. Le prossime settimane definiranno se la volontà del giocatore di approdare in Europa continentale coinciderà con la capacità del Milan di convincere il Tottenham a negoziare su cifre sostenibili e il centrocampista svedese a scegliere Milano come destinazione finale.