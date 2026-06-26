Milan, non solo Ramos: tre alternative di lusso per Amorim

Ruben Amorim ha posto una richiesta non negoziabile al Milan: serve un attaccante che cambi la squadra. La ricerca inizia con Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain, ma il tecnico portoghese ha alternative concrete sul tavolo per costruire il reparto offensivo che manca dai tempi di Ibrahimović.

Gonçalo Ramos: il primo obiettivo con Mendes mediatore

Come rivela Tuttosport, il Milan ha già avviato i primi contatti ufficiali con l’entourage di Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese ha dato il suo assenso al trasferimento. Il club rossonero, attraverso la mediazione di Jorge Mendes, dovrà ora negoziare le condizioni economiche con il Paris Saint-Germain. Ramos rappresenta il profilo ideale per le esigenze tattiche di Amorim: dopo tre stagioni da alternativa in Francia, ha dimostrato di voler giocare da protagonista e il Milan può offrirgli questa opportunità. L’operazione rimane la più avanzata sul fronte offensivo.

Nicolas Jackson e il prestito dal Chelsea: una strada praticabile

Secondo il Corriere dello Sport, il Milan ha messo nel mirino anche Nicolas Jackson. Il senegalese classe 2001 tornerà al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco, dove ha segnato 11 gol in 34 presenze ma i bavaresi non lo hanno riscattato. I Blues non intendono trattenerlo e sono disposti a cederlo ancora in prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha una storia consolidata di affari con Londra: Bakayoko, Tomori, Giroud, Loftus-Cheek e Pulisic sono solo gli ultimi esempi di questa collaborazione. Jackson ha collezionato 30 gol in 81 presenze con la maglia del Chelsea, numeri che potrebbero interessare Amorim per una soluzione a basso costo iniziale.

Gabriel Jesus: il brasiliano a 25 milioni dall’Arsenal

Gabriel Jesus rappresenta un’opzione economica interessante per il Milan. L’Arsenal ha deciso di venderlo e chiede 20 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro al cambio. Il contratto del brasiliano scade nel 2027, il che lo rende una soluzione sostenibile secondo i parametri di investimento della proprietà americana. Jesus era stato accostato al Milan in passato, soprattutto quando Allegri sedeva sulla panchina rossonera: l’ex allenatore della Juventus lo avrebbe voluto alla corte bianconera nella stagione 2023-24. Ora Allegri andrà al Napoli, ma il Milan continua a valutare il profilo tecnico di Jesus come alternativa concreta a Ramos. La cifra richiesta rientra nei budget rossoneri, a differenza di altre piste.

Quale scenario tra le tre opzioni? Ramos rimane il favorito, ma se la trattativa con il Paris Saint-Germain si complica, il Milan ha già tre vie d’uscita concrete. Jackson garantisce esperienza in top club europei, Jesus offre un rapporto costi-benefici vantaggioso. Infine, Kolo Muani, che pur apprezzato da Amorim, ha già scelto la Juventus come destinazione preferita. Amorim avrà la sua prima vera arma offensiva entro la fine della sessione di mercato estiva.

Il Milan non resterà fermo sul calciomercato estivo. Una volta chiusa la trattativa per l’attaccante, il focus si sposterà su altri reparti, ma Amorim ha reso chiaro che il centravanti è prioritario. I nomi circolano, le valutazioni economiche sono note, e Cardinale dovrà decidere quale profilo rappresenta il miglior investimento per il progetto tecnico. La sessione di mercato del Milan dipenderà dalla scelta definitiva tra Ramos e le alternative illustri.