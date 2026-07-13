Milan a rilento nelle uscite: scoppiano tre casi pesantissimi

Amorim ha già tracciato la strada del mercato estivo rossonero escludendo dai convocati Warren Bondo e Ismael Bennacer, chiarissimi segnali di addio. Ma le vere spine del progetto riguardano Leao, Gimenez e Tomori, tre calciatori destinati a partire nelle prossime settimane.

Leao al bivio: Premier League o Arabia?

Il portoghese rappresenta la priorità di mercato del Milan per una vera rivoluzione finanziaria. Il club conta di ricavare almeno cinquanta milioni di euro dalla sua cessione dopo sette anni di permanenza in rossonero. Le trattative dovrebbero intensificarsi nei prossimi giorni, con Leao che spinge per il trasferimento in Premier League. La realtà è però diversa: le proposte concrete arrivano principalmente da Arabia Saudita e Turchia, dove il compenso economico è superiore ma il livello competitivo inferiore alle ambizioni del giocatore. Questa tensione tra desiderio e opportunità reali determinerà i tempi della sua partenza.

Gimenez infortunato: il Porto aspetta il prezzo giusto

Santiago Gimenez ha il destino segnato verso una nuova esperienza, con il Porto in prima fila per acquisirlo. Tuttavia la fragilità fisica del messicano complica le negoziazioni: l’infortunio attuale rappresenta un ostacolo concreto alle trattative, poiché i club acquirenti attendono certezze mediche prima di muovere offerte ufficiali. Ad oggi non sono arrivate proposte all’altezza delle richieste milaniste, ma la situazione dovrebbe sbloccarsi una volta risolti i problemi fisici. Il Milan non ha fretta di svendere e punta a ricavare una cifra dignitosa dalla sua partenza.

Qual è il motivo principale della partenza di Gimenez? La volontà del giocatore di cercare una nuova sfida e il progetto tattico di Amorim che non lo vede centrale nei piani futuri. Le condizioni fisiche attuali ritardano solo l’ufficializzazione di un trasferimento già deciso dalle parti.

Tomori e il contratto in scadenza: ora o mai più

Fikayo Tomori si trova nella situazione più urgente dal punto di vista contrattuale. Con un solo anno di accordo rimasto, quest’estate rappresenta l’ultima chance per il Milan di monetizzare la sua cessione. Aspettare ulteriormente significherebbe rischiare un addio a parametro zero nel giugno 2026, uno scenario che il club vuole evitare assolutamente. La finestra di mercato attuale è decisiva per trovare una soluzione che soddisfi sia il difensore che la società rossonera.

Nel frattempo Fofana rimane nella lista dei cedibili con una valutazione tra i venti e i venticinque milioni di euro, mentre Odogu, Terracciano e Ruben Loftus-Cheek completeranno le uscite previste. Il Milan traccia la strada: cessioni mirate per generare risorse e costruire una squadra più competitiva attorno al nuovo corso di Amorim, dove Leao, Gimenez e Tomori non trovano più spazio nel progetto rossonero.