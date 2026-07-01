Milan, colpo clamoroso in difesa: Ibra fa sul serio

Virgil van Dijk nel mirino del Milan dopo l’ufficialità di Gonçalo Ramos. Ibrahimović spinge per il centrale del Liverpool, ma l’ingaggio rende tutto più complesso.

Van Dijk al Milan: l’idea di Ibrahimović arriva a Cardinale

Concluso l’affare Ramos da 74 milioni, il Milan ha spostato l’attenzione sulla difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome che circola negli uffici rossoneri è quello di Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool e capitano dell’Olanda. A suggerire questa traccia è stato Zlatan Ibrahimović, che ha manifestato chiaramente la necessità di un leader assoluto nella retroguardia. La proposta è stata sottoposta a Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, il quale sta valutando la fattibilità dell’operazione.

Van Dijk rappresenta un profilo di caratura internazionale indiscutibile: 374 presenze con i Reds, 36 gol e 16 assist complessivi, 9 trofei vinti tra cui 2 Premier League e una Champions League. Nella scorsa stagione ha accumulato 55 presenze totali per 4.941 minuti, con 8 gol e 3 assist. Numeri che certificano il valore del centrale olandese, ma anche la complessità dell’operazione che il Milan sta valutando.

L’ostacolo ingaggio: il freno vero della trattativa

Sebbene il contratto di van Dijk con il Liverpool scada il 30 giugno 2027, strapparlo al club inglese presenta difficoltà notevoli. Il Liverpool ha già subito l’addio a parametro zero di Ibrahima Konaté, trasferitosi al Real Madrid, e difficilmente lascerà partire il suo capitano senza resistenza. Il vero blocco non è il prezzo del cartellino, bensì l’impatto sul monte ingaggi rossonero: le richieste economiche del giocatore e la sua effettiva volontà di trasferirsi a Milano in questa fase della carriera rimangono i nodi critici.

RedBird sta conducendo una seria valutazione strategica della sostenibilità economica dell’operazione. I sondaggi preliminari potrebbero trasformarsi in un’offerta ufficiale, oppure il Milan potrebbe decidere di virare su profili più allineati ai parametri di bilancio del fondo statunitense. La dirigenza rossonera si trova di fronte a una scelta definitiva: investire su un leader di fama mondiale o mantenere l’equilibrio finanziario cercando alternative più convenienti. L’esito di questa valutazione condizionerà il completamento della rosa difensiva e la strategia complessiva del calciomercato del Milan.