Milan, dal Belgio arriva l’erede di Leao: le parole di Moretto

Konstantinos Karetsas entra nel radar del Milan come potenziale sostituto di Rafa Leao. Secondo Matteo Moretto, il trequartista mancino del Genk è stato proposto ai rossoneri e rappresenta un’alternativa concreta nel caso di cessione del portoghese.
Karetsas: il nome nuovo per l’attacco rossonero
Il belga classe 2005 gioca come trequartista ed esterno sinistro nel Genk, dove ha un contratto fino al 2029. Moretto, sul canale ‘YouTube’ di Romano, lo descrive come un profilo accostato a diversi top club europei, confermando l’interesse di più squadre di rilievo continentale.
Jorge Mendes sta lavorando attivamente a una soluzione in uscita per Leao, con Gerry Cardinale pronto ad ascoltare offerte concrete. La Premier League e la Liga rimangono le destinazioni preferite, ma anche l’Arabia Saudita rappresenta un’opzione credibile per il classe 1999.
Per questo Moretto ha riferito:
“Konstantinos Karetsas è il nome in esclusiva di cui voglio parlare oggi in chiave Milan. Trequartista/esterno mancino del Genk con un contratto in scadenza nel 2029. È il nome nuovo che voglio fare oggi. È un nome proposto al Milan. La situazione di Leao deve essere risolta e sta tenendo banco: Leao è pronto ad una nuova esperienza ed il Milan è pronto ad ascoltare offerte per Leao”.
Leao verso l’addio: la strategia del Milan
Il Milan ha chiarito la sua posizione: prima la cessione, poi l’identificazione del sostituto. Non c’è fretta nel chiudere operazioni in entrata finché la situazione di Leao rimane in sospeso. Questo approccio consente ai rossoneri di avere risorse economiche disponibili e di valutare con lucidità i profili più idonei al progetto tattico.
Moretto ha infatti aggiunto:
“Jorge Mendes non è l’agente di Leao, è sicuramente una persona molto vicina a Gerry Cardinale. Non c’è niente di firmato tra Leao e Mendes, ma c’è una specie di accordo sulla parola, una base di intenti, tra Cardinale e Mendes per cercare una soluzione in uscita per Leao. Prima l’uscita del portoghese, poi il Milan andrà sul sostituto. Oggi vi faccio il nome di questo Karetsas di cui si parla un gran bene, accostato a diversi top club europei. Vedremo se potrà essere un nome da seguire e se il Milan ci punterà con una reale trattativa”.
Karetsas rappresenta quindi una soluzione giovane e potenzialmente in crescita. A differenza di operazioni su nomi già affermati, il belga offre margini di sviluppo significativi e un costo più contenuto.