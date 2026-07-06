Milan, dal Belgio arriva l’erede di Leao: le parole di Moretto

Konstantinos Karetsas entra nel radar del Milan come potenziale sostituto di Rafa Leao. Secondo Matteo Moretto, il trequartista mancino del Genk è stato proposto ai rossoneri e rappresenta un’alternativa concreta nel caso di cessione del portoghese.

Il belga classe 2005 gioca come trequartista ed esterno sinistro nel Genk, dove ha un contratto fino al 2029. Moretto, sul canale ‘YouTube’ di Romano, lo descrive come un profilo accostato a diversi top club europei, confermando l’interesse di più squadre di rilievo continentale.

Jorge Mendes sta lavorando attivamente a una soluzione in uscita per Leao, con Gerry Cardinale pronto ad ascoltare offerte concrete. La Premier League e la Liga rimangono le destinazioni preferite, ma anche l’Arabia Saudita rappresenta un’opzione credibile per il classe 1999.

Per questo Moretto ha riferito:

“Konstantinos Karetsas è il nome in esclusiva di cui voglio parlare oggi in chiave Milan. Trequartista/esterno mancino del Genk con un contratto in scadenza nel 2029. È il nome nuovo che voglio fare oggi. È un nome proposto al Milan. La situazione di Leao deve essere risolta e sta tenendo banco: Leao è pronto ad una nuova esperienza ed il Milan è pronto ad ascoltare offerte per Leao”.