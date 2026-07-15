Ultim’ora Modric, decisione presa: cosa succederà con il Milan

Luka Modric ha preso la sua decisione in vista della prossima stagione. Il fuoriclasse croato ha scelto come proseguire la sua avventura in campo dopo il Monduiale appena disputato.

Modric e l’effetto Amorim: il tecnico ha fatto la differenza

La permanenza di Modric al Milan, sembra sempre più vicina. La decisione rappresenta un segnale chiaro sullo stato di salute del progetto milanista. Non si tratta di una scelta scontata: il centrocampista aveva motivi legittimi per valutare alternative, dopo una stagione conclusa senza trofei e senza la Champions League. La vacanza in Turchia, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stata l’occasione per riflettere. E la riflessione ha portato a una conclusione netta.

Le dichiarazioni di Ruben Amorim, risalenti a una settimana fa, avevano già tracciato la strada. L’allenatore portoghese aveva esplicitato l’intenzione del Milan di trattenere Modric e la sua disponibilità personale a fare il necessario per convincerlo. Questo dialogo diretto ha funzionato. Il richiamo del campo, di Milano e dei compagni si è rivelato più forte di qualsiasi tentazione esterna. A 40 anni (ne compirà 41 il 9 settembre), Modric non insegue compensi faraonici o progetti al tramonto: vuole vincere, e il Milan gli ha mostrato di volerlo altrettanto.

Tecnicamente, gli accordi dovranno essere formalizzati. L’opzione automatica di un anno è scaduta, ma questo è il dettaglio meno rilevante. Lo stipendio della scorsa stagione (3,5 milioni) non rappresenta un ostacolo. Contano solo la volontà del giocatore e il progetto. Su entrambi i fronti, il Milan ha incassato il sì.

Cardinale convince Modric: gli acquisti che hanno fatto la differenza

La decisione di Modric non è casuale. Secondo quanto riferisce la rosea, il croato ha apprezzato specificamente gli ultimi movimenti di mercato del Milan. Gonçalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa rappresentano investimenti mirati su qualità e affidabilità. Insieme ad Amorim, questi nomi hanno fornito a Modric le rassicurazioni di cui aveva bisogno. Non promesse vaghe, ma fatti concreti: una squadra ricostruita con l’obiettivo dichiarato di vincere.

Il croato era scottato dall’assenza europea e dalla bacheca vuota. Aveva necessità di tangibilità, non di parole. Cardinale ha risposto con acquisizioni precise. La fiducia di Modric nel progetto Milan cresce proporzionalmente alla credibilità dimostrata dal club nei fatti.

Ora il Milan dovrà trasformare questa permanenza in risultati concreti. Modric rimane, ma il mercato continua. Gli innesti già realizzati devono integrarsi rapidamente con Amorim. La prossima stagione dirà se questa ripartenza è solida o se il croato avrà ragione di rimpiangere la scelta.