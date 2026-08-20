Futuro Leao, grosse novità dalla Turchia: Milan informato

Rafael Leao e il Galatasaray si allontanano. Il club turco ha abbandonato la pista del numero 10 rossonero dopo aver incassato il muro del Milan sulla valutazione: 50 milioni di euro più bonus non scendono.

Leao e il Galatasaray: il divorzio anticipato

La trattativa per portare Leao in Turchia non è mai realmente decollata. Il Galatasaray ha sondato il terreno, ma di fronte alla rigidità della valutazione rossonera ha preferito virare su alternative di mercato. La scelta del club turco è netta: se non arriva Leao a quelle condizioni, meglio investire altrove nel ruolo di esterno sinistro.

Il Galatasaray ha infatti presentato una proposta ufficiale al Crystal Palace per Ismaila Sarr. La mossa rappresenta un cambio di strategia deciso. Se l’operazione per l’esterno del Palace dovesse concretizzarsi, ogni possibilità di riportare Leao a Istanbul verrebbe meno definitivamente. I turchi non hanno intenzione di attendere sviluppi sulla valutazione rossonera: cercano soluzioni immediate sul mercato.

Leao tra Milanello e il suo futuro incerto

Nel frattempo il numero 10 continua il recupero a Milanello. Un problema muscolare lo ha tenuto fuori dalla sfida di Breslavia contro lo United, costringendolo a lavorare in personalizzato. Leao non scende in campo, ma rimane al centro di ogni riflessione di mercato rossonera.

Quale scenario attende davvero Leao? La partenza non è scontata malgrado le valutazioni alte. Il Milan punta a mantenere il giocatore se nessuno raggiungerà le cifre richieste. Il Galatasaray ha fatto la sua scelta: cercherà Sarr piuttosto che forzare una trattativa bloccata. Per Leao il calciomercato del Milan prosegue senza pretendenti disposti a investire 50 milioni più bonus in questo momento di mercato.