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Milan, dall’estero sono sicuri: arriva la smentita

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Milan, dall’estero sono sicuri: arriva la smentita
In Portogallo sono sicuri: Gonçalo Inacio non lascerà lo Sporting
Inacio al Milan? Il difensore non lascerà lo Sporting Lisbona

Gonçalo Inacio è un nome da tempo in orbita Milan e accostato insistentemente al club rossonero in caso di cessioni nel reparto difensivo, con Tomori maggior indiziato. Tuttavia, dal Portogallo bloccano la partenza del difensore dello Sporting Lisbona.

Inacio al Milan non è percorribile: dal Portogallo sono sicuri

Il quotidiano portoghese A Bola ha bloccato del tutto la partenza del difensore Gonçalo Inacio. Infatti, la testata lusitana allontana qualsiasi voce di mercato veda il difensore dello Sporting Lisbona vicino al Milan, come avvenuto svariate volte nel corso di questa finestra di mercato. Nello specifico, sono due i motivi dietro questa netta sentenza: la clausola rescissoria da 60 milioni di euro e la recente promozione a capitano dei Leões, ruolo di primo rilievo. Insomma, tutto sembra raffreddare la pista, seppur ci sia un grande “ma”: il Diavolo fin qui ha costruito una colonna tutta portoghese, chissà che non possa essere attratto da Amorim e dai suoi ragazzi.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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