Milan, nuovi movimenti per Gimenez: è successo oggi

Santiago Gimenez continua ad essere un papabile partente in questo calciomercato estivo. Sull’attaccante messicano, per il quale si parla nuovamente in ottica Lazio, si è riaccesa la pista Porto, con il club lusitano che ha riallacciato i contatti con il Milan.

Porto e Milan di nuovo in contatto per Gimenez

Come segnalato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Porto è tornato alla carica per l’acquisto di Santiago Gimenez. Infatti, in un primo momento i contatti si erano spenti in seguito al rifiuto del Milan alla prima offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato in base a presenze e reti. Ora, pero, Villas-Boas ha riallacciato le comunicazioni con il club di Cardinale e sarebbe intenzionato a riprovarci: i lusitani credono davvero nel Bebote e sono pronti a negoziare in vista di una nuova offerta che possa accontentare tutti. Si attendono novità importanti.