Calciomercato del Milan

Milan, nuovi movimenti per Gimenez: è successo oggi

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Milan, nuovi movimenti per Gimenez: è successo oggi
Milan e Porto di nuovo in contatto per Gimenez
Porto ancora su Gimenez: nuovi contatti col Milan

Santiago Gimenez continua ad essere un papabile partente in questo calciomercato estivo. Sull’attaccante messicano, per il quale si parla nuovamente in ottica Lazio, si è riaccesa la pista Porto, con il club lusitano che ha riallacciato i contatti con il Milan.

Porto e Milan di nuovo in contatto per Gimenez

Come segnalato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Porto è tornato alla carica per l’acquisto di Santiago Gimenez. Infatti, in un primo momento i contatti si erano spenti in seguito al rifiuto del Milan alla prima offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato in base a presenze e reti. Ora, pero, Villas-Boas ha riallacciato le comunicazioni con il club di Cardinale e sarebbe intenzionato a riprovarci: i lusitani credono davvero nel Bebote e sono pronti a negoziare in vista di una nuova offerta che possa accontentare tutti. Si attendono novità importanti.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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