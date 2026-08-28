Milan-Bournemouth in Europa, parole a sorpresa di Tiago Pinto: ha spiazzato tutti

Tiago Pinto, capo dell’area sportiva del Bournemouth, ha definito la sfida contro il Milan in Europa League la partita più importante nella storia del club inglese. Il sorteggio della fase campionato ha abbinato le Cherries ai sette volte campioni d’Europa al Vitality Stadium.

Bournemouth-Milan: lo scenario che cambia il club inglese

Per il Bournemouth si tratta di un esordio assoluto nelle competizioni europee di questa portata. La squadra inglese affronterà il Milan, una sfida contro il colosso italiano rappresenta il palcoscenico più grande mai raggiunto dall’AFC Bournemouth in ambito europeo.

Pinto non ha nascosto l’entusiasmo per questa opportunità straordinaria.

“Sono molto contento. Per il nostro club è una gioia grande essere in questo palcoscenico e giocare contro una grande squadra come il Milan: sarà la partita più importante della storia del club“.

Ha dichiarato al termine del sorteggio. L’Head of Football del Bournemouth ha colto l’occasione anche per sottolineare il legame personale con l’ambiente Milan: “Però cercheremo di lottare e di vincere“, aggiungendo il particolare della sfida contro “il mio amico Ruben Amorim“.

Serie A protagonista: le critiche non fermano i club italiani

Pinto ha risposto alle critiche che circondano il calcio italiano negli ultimi anni. L’Inter ha raggiunto due finali di Champions, la Roma ha vinto la Conference League, l’Atalanta ha conquistato l’Europa League. Nonostante Juventus e Milan attraversino una fase diversa rispetto al loro passato glorioso, rimangono le squadre da battere secondo il dirigente portoghese. Una valutazione che riflette il rispetto verso il blasone rossonero, indipendentemente dalla situazione attuale.

La composizione del girone del Milan non è stata particolarmente fortunata. Tuttavia, per Amorim e la sua squadra rappresenta l’occasione di dimostrare il proprio valore in una competizione dove l’Italia mantiene ancora credibilità nonostante i recenti alti e bassi.

Il Bournemouth si prepara a questa sfida storica con consapevolezza del divario di pedigree europeo. Ma la competizione europea di fascia cadetta offre opportunità concrete a chiunque sappia approfittarne.