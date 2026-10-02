Jashari, nel mese di ottobre può arrivare la svolta? Le ultime sul nuovo sistema per Amoriml

Ardon Jashari al Milan cambia prospettiva dopo la Nations League. Il centrocampista svizzero ha accumulato 160 minuti con la sua nazionale, cifra che supera di gran lunga i 153 minuti totali disputati con i rossoneri da inizio stagione tra campionato ed Europa.

Jashari e il nuovo sistema di Amorim: la mediana a due come soluzione

Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, Jashari sente di poter finalmente esprimere il suo talento nel modulo utilizzato da Ruben Amorim. Il portoghese ha introdotto una mediana a due, configurazione tattica che il mediano svizzero ritiene più congeniale rispetto al sistema precedente.

Questa soluzione tattica rappresenta un elemento cruciale per il suo inserimento nel progetto rossonero. La gestione delle rotazioni tra Modrić, Rabiot e lo stesso Jashari diventa ora centrale nel piano di Amorim, soprattutto con il fitto calendario di ottobre che attende il Milan tra Serie A ed Europa League.

Il centrocampista svizzero era arrivato a Milanello come uno dei colpi dell’estate 2025, dopo una trattativa lunghissima con il Bruges. Una frattura della gamba ha complicato il suo ambientamento iniziale, costringendolo a inseguire spazi già occupati da mediani di esperienza internazionale consolidata.

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Jashari a Milanello: il pressing alto e la tecnica di base per Amorim

Qual è il valore reale di Jashari nel calcio del portoghese? Il centrocampista possiede caratteristiche tattiche precise: ottima tecnica di base e capacità di pressing aggressivo senza palla, elementi che si adattano perfettamente ai principi offensivi di Amorim. Non si tratta di un profilo improvvisato per il modulo rossonero, ma di una scelta consapevole che può produrre risultati concreti nelle settimane decisive.

Il mese di ottobre sarà decisivo per il Milan perché il calendario sarà saturato e nessuno potrà giocare tutte le partite senza rischi fisici. Modrić e Rabiot necessiteranno di gestione e riposo periodico. Jashari dovrà tornare a Milanello con la giusta mentalità per sfruttare ogni opportunità che Amorim gli concederà. La continuità trovata con la Svizzera deve trasformarsi in minutaggio rossonero.