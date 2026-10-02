Milan, amichevole contro il Padova: Amorim concede due giorni di riposo

Il Milan quest’oggi ha svolto un test congiunto con il Padova, pareggiando in amichevole. Quel che importa è la possibilità di mettere minuti nelle gambe .

Milan-Padova, allenamento congiunto finito 1-1

Nel test amichevole contro il Padova disputato quest’oggi, il Milan ha pareggiato per 1-1, trovando il vantaggio al 69esimo minuto con Ossola, uno dei tantissimi giovani impiegati e testati da Ruben Amorim. Il primo tempo è stato equilibrato, con i rossoneri che hanno creato occasioni con Hutchinson, Idrissi e Pulisic senza però trovare la rete. Nel finale Sgarbi ha pareggiato con un colpo di testa, fissando il risultato sul pari.

Amorim ha schierato una formazione ricca di elementi tatticamente interessanti: Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, Idrissi, Hutchinson e Pulisic dal primo minuto. La prestazione ha offerto spunti positivi nonostante il pareggio finale, confermando il lavoro tattico in corso presso Milanello.

Due giorni di pausa per il Milan: si riprende lunedì

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì, ma solo da metà settimana Amorim disporrà dell’organico al completo. I giocatori impegnati con le rispettive nazionali torneranno gradualmente in gruppo durante i giorni precedenti la sfida contro il Sassuolo. Questo significa che fino a giovedì o venerdì il tecnico portoghese dovrà gestire un gruppo ancora incompleto, con alcune assenze dovute agli impegni internazionali.

La trasferta di Reggio Emilia rappresenta l’inizio di un ciclo particolarmente denso di partite. La gara al Mapei Stadium è fissata per domenica 11 ottobre alle 18:00, un orario che obbliga il Milan a una preparazione specifica sulla gestione dei tempi e dell’energia.