Milan, annunciato il nome del nuovo stadio: si chiamerà Generali Stadium

Niente più San Siro: la storia dello stadio del Milan sta per cambiare radicalmente. La prossima struttura che ospiterà le gare casalinghe dei rossoneri ha un nuovo nome, legato ai sponsorizzazione e annunciato da pochissimo.

Ecco il “Generali Stadium”, il nuovo stadio del Milan

San Siro ha vita breve. La casa del Milan sta per cambiare e, dopo tantissimi anni, le gare rossonere cambieranno sede. Infatti, manca poco prima del “trasloco”, con i rossoneri che passeranno al “Generali Stadium”. Questo, infatti, è il nome assegnato alla nuova struttura che ospiterà le gare casalinghe del Diavolo, così come dei cugini dell’Inter. Chiaramente si tratta del risultato di un accordo commerciale stretto con l’azienza assicurativa italiana, che ha acquistato i cosiddetti naming rights.

Il tutto è stato annunciato durante la cerimonia di presentazione del nuovo impianto, che si è svolta in un luogo simbolo della città meneghina come il Castello Sforzesco. L’assegnazione del titolo dello stadio, però, non è l’unica novità: emergono dettagli anche per il progetto per quanto riguarda la forma sia esterna che interna. All’esterno la struttura apparirà sotto forma diagonale, mentre la forma dello stadio sarà quella di un catino, una forma rotonda e poco profonda. L’addio a San Siro è sempre più vicino.