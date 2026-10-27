Milan, intesa sul rinnovo di Pulisic: firmerà fino al 2031

Pulisic e il Milan sono vicini ad estendere il proprio matrimonio: sembra che ci sia intesa sulle condizioni di massima, la chiusura è sempre più vicina. Soprattutto alla luce delle ultime prestazioni, il club accelera per blindare lo statunitense.

Milan, accordo fino al 2031 per il rinnovo di Pulisic

Il Milan e l’attaccante statunitense Christian Pulisic avrebbero raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto: il numero 11 rossonero si prepara a firmare sino al 2031, come svelato da Gianluca Di Marzio. Nei prossimi giorni arriveranno le firme e gli annunci ufficiali dell’estensione, ma c’è intesa totale e finalmente filtra tranquillità sul futuro dello statunitense, che sin dal suo rientro a pieno regime si sta confermando come una pedina preziosissima all’interno dello scacchiere rossonero di Ruben Amorim.

Pedina fondamentale negli anni

Sin dal suo arrivo nel 2023, Christian Pulisic ha dimostrato di essere un calciatore di livello altissimo. Certo, la continuità e l’integrità fisica sono fattori a sfavore che non lo hanno aiutato nel tempo, ma Capitan America è un tassello fondamentale per ogni allenatore passato da Milanello, aggrappati a lui nei momenti di difficoltà rossoneri. Effettivamente, 44 gol e 28 assist in 144 partite complessive con la maglia del Milan sono numeri davvero ottimi, che dimostrano la sua grande incisività.