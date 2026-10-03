Milan, obiettivo Ayari per l’estate: il Brighton ha fissato la valutazione

Yasin Ayari rimane nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato. Il centrocampista del Brighton, classe 2003, rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare il centrocampo rossonero.
Ayari al Milan: duttilità e qualità nel mirino
Da almeno due anni il Milan osserva con costanza la crescita del centrocampista svedese. Come rivela Tuttosport, Ayari al Brighton gioca sia da mediano che da trequartista nel 4-2-3-1, mentre in nazionale viene schierato come centrale nel 4-4-2. Questa versatilità tattica rappresenta uno dei motivi principali dell’interesse rossonero. Le qualità tecniche del giocatore, unite alla capacità di adattarsi a più ruoli, lo rendono una soluzione interessante per il progetto di Amorim.
La Roma aveva già provato a cercarlo in estate, mentre ora diversi club europei lo hanno inserito nei loro taccuini. La concorrenza internazionale aumenta, ma il Milan mantiene la sua posizione di osservatore attento. Ayari rappresenta un profilo giovane con margini di crescita significativi, esattamente ciò che serve per costruire una squadra competitiva.
Il costo del cartellino: 40 milioni per il Brighton
Quale cifra chiede il Brighton? Il club inglese non scende sotto i 40 milioni di euro. Ayari ha un contratto fino al 2027 e il Brighton possiede un’opzione unilaterale di prolungamento fino al 2028, elemento che mantiene il prezzo elevato. Una valutazione importante per il Milan, che a gennaio concentrerà gli sforzi su altri reparti prima di pianificare l’assalto estivo al centrocampo. La cifra richiesta non rappresenta un ostacolo insormontabile, ma richiede una strategia di mercato precisa.
L’estate rappresenterà il momento cruciale per il calciomercato del Milan. Dopo aver affrontato le priorità invernali, il club dovrà tornare con decisione sul centrocampo. Ayari rimane in pole position nelle valutazioni rossonere, secondo quanto riporta Tuttosport, ma la concorrenza europea potrebbe complicare i piani. La prossima finestra di mercato dirà se il Milan avrà la volontà di investire 40 milioni per il centrocampista del Brighton o se sceglierà altre soluzioni per potenziare il reparto mediano.