Calciomercato del MilanLaura Bisogno

Milan, occhi su Gomez del Brighton: c’è grande concorrenza

Uomo in camicia bianca accovacciato a bordo campo durante una partita di Europa League

Il Milan ha messo nel mirino Diego Gomez, centrocampista dalle spiccate qualità offensive di proprietà del Brighton. Il paraguaiano, che ha disputato un Mondiale importante, è nel mirino anche di altri top club del calcio europeo.

Il Milan mette gli occhi su Diego Gomez

La corsia di destra del Milan sta riscontrando più di qualche difficoltà: gli infortuni e il rendimento del duo Saelemaekers-Chukwueze non convincono del tutto e, dunque, i rossoneri potrebbero aggiungere un altro tassello in quella zona di campo. Come svela l’esperto di mercato Ekrem Konur, infatti, i rossoneri sono fortemente interessati a Diego Gomez, duttile centrocampista classe 2003 di proprietà del Brigton. Il paraguaiano, però, difficilmente partirà nel mercato invernale e, in ottica estiva, c’è da far fronte alla concorrenza di Arsenal e Atletico Madrid, con i Colchoneros che lo stanno osservando da vicinissimo.

Un centrocampista a due facce

Diego Gomez è un giocatore piuttosto differente in base alla maglia indossata: nel Brighton di Hurzeler ricopre prevalentemente il ruolo di ala destra nel 4-2-3-1. Con il Paraguay, con la cui selezione ha disputato un ottimo Mondiale arrendendosi solo contro la Francia, gioca come centrocampista interno (mezz’ala a 3 oppure in un centrocampo a 2). I suoi numeri fin qui non sono affatto male: in Premier League ha già contribuito a 3 gol in 7 giornate, con una marcatura e due assist. Da capire come evolverà il monitoraggio rossonero.

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