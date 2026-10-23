Milan, occhi su Gomez del Brighton: c’è grande concorrenza

Il Milan ha messo nel mirino Diego Gomez, centrocampista dalle spiccate qualità offensive di proprietà del Brighton. Il paraguaiano, che ha disputato un Mondiale importante, è nel mirino anche di altri top club del calcio europeo.

Il Milan mette gli occhi su Diego Gomez

La corsia di destra del Milan sta riscontrando più di qualche difficoltà: gli infortuni e il rendimento del duo Saelemaekers-Chukwueze non convincono del tutto e, dunque, i rossoneri potrebbero aggiungere un altro tassello in quella zona di campo. Come svela l’esperto di mercato Ekrem Konur, infatti, i rossoneri sono fortemente interessati a Diego Gomez, duttile centrocampista classe 2003 di proprietà del Brigton. Il paraguaiano, però, difficilmente partirà nel mercato invernale e, in ottica estiva, c’è da far fronte alla concorrenza di Arsenal e Atletico Madrid, con i Colchoneros che lo stanno osservando da vicinissimo.

Un centrocampista a due facce

Diego Gomez è un giocatore piuttosto differente in base alla maglia indossata: nel Brighton di Hurzeler ricopre prevalentemente il ruolo di ala destra nel 4-2-3-1. Con il Paraguay, con la cui selezione ha disputato un ottimo Mondiale arrendendosi solo contro la Francia, gioca come centrocampista interno (mezz’ala a 3 oppure in un centrocampo a 2). I suoi numeri fin qui non sono affatto male: in Premier League ha già contribuito a 3 gol in 7 giornate, con una marcatura e due assist. Da capire come evolverà il monitoraggio rossonero.