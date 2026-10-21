Milan, Chukwueze si ferma: problema all’anca, oggi sarà visitato

Samuel Chukwueze si è fermato dall’allenamento del Milan per un problema all’anca sinistra, in vista della sfida di Europa League contro il Bournemouth. Il tutto sembra ricondotto a un problema accusato già contro l’Atalanta.

Milan, Chukwueze va KO: problema all’anca

Arrivano notizie pessime per il Milan. Nel corso dell’allenamento odierno, infatti, Samuel Chukwueze non si è visto a causa di problemi accusati all’anca già in occasione del match contro l’Atalanta. Il problema, che dovrebbe essere approfondito nel pomeriggio con una visita specialistica. Pare che lo stop non sia di poco conto. La reale gravità, però, non è ancora chiara: servono i controlli di rito per stabilirne la serietà. Sicuramente non è uno scenario semplice per Ruben Amorim, che già deve rinunciare ad Alexis Saelemaekers e non ha reali alternative sulla corsia di destra.