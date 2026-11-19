Alexis Saelemaekers è un esterno destro belga del Milan. È nato a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, il 27 giugno 1999, è alto 1,80 metri e indossa la maglia numero 56. È al Milan dal 31 gennaio 2020, prima in prestito e dal 1 settembre 2020 a titolo definitivo, e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con il Belgio ha 28 presenze e 3 gol.
Chi è Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers nasce a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, il 27 giugno 1999. È un esterno destro, alto 1,80 metri, e usa il piede destro. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è una delle ali a disposizione.
Cresce nell’Anderlecht, dove entra nel 2015 e passa dall’Under 17 all’Under 19 e poi all’Under 21, fino all’ingresso in prima squadra nel gennaio 2018.
La carriera prima del Milan
Con l’Anderlecht Saelemaekers gioca tre stagioni da professionista. Nel 2017-18 ha 11 presenze nel campionato belga, compresi i playoff, e un assist. Nel 2018-19 sale a 30 presenze, con 6 assist, e gioca anche 3 partite di Europa League. Nel 2019-20 ne gioca 16 con 2 gol e 2 assist, prima di trasferirsi in Italia.
L’arrivo al Milan
Il 31 gennaio 2020 il Milan lo prende in prestito dall’Anderlecht, pagando 3,25 milioni di euro. Nei primi mesi in Serie A gioca 13 partite e segna un gol. Il prestito finisce il 31 agosto 2020 e il giorno dopo il Milan lo acquista a titolo definitivo per 7,65 milioni di euro.
Nel 2020-21 è titolare: 32 partite di Serie A, con 2 gol e 5 assist, e un gol nei turni preliminari di Europa League. Nel 2021-22, la stagione dello scudetto rossonero, ne gioca 36, con un gol e 3 assist. Nel 2022-23 ne gioca 30 in campionato, con 2 gol e 3 assist, e segna 2 gol in Champions League, in 8 partite.
I prestiti a Bologna e Roma
Nell’estate 2023 il Milan lo manda in prestito al Bologna, con una spesa di 500 mila euro. Con i rossoblù gioca 30 partite di Serie A, con 4 gol e 3 assist. Torna a Milano nel 2024, ma il 30 agosto 2024 va di nuovo in prestito, questa volta alla Roma: dopo una presenza con il Milan, gioca 22 partite di campionato con la maglia giallorossa, con 7 gol e 5 assist, e 7 gare di Europa League.
Torna al Milan nell’estate 2025. Nel 2025-26 gioca 35 partite di Serie A, con 3 gol e 4 assist. Il 15 dicembre 2025 prolunga il contratto, che scade il 30 giugno 2031. Con il Milan ha 147 presenze in campionato fino al 2025-26. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.
Saelemaekers nella stagione in corso
Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A nella stagione 2026-27, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Saelemaekers è un esterno destro alto 1,80 metri. Il suo miglior bottino in una stagione di campionato è quello del 2024-25 con la Roma, 7 gol in 22 presenze.
Statistiche di Alexis Saelemaekers, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le coppe nazionali ed europee non sono incluse.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2017-18
|Anderlecht
|Jupiler Pro League
|11
|0
|1
|2018-19
|Anderlecht
|Jupiler Pro League
|30
|0
|6
|2019-20
|Anderlecht
|Jupiler Pro League
|16
|2
|2
|2019-20
|Milan
|Serie A
|13
|1
|1
|2020-21
|Milan
|Serie A
|32
|2
|5
|2021-22
|Milan
|Serie A
|36
|1
|3
|2022-23
|Milan
|Serie A
|30
|2
|3
|2023-24
|Bologna
|Serie A
|30
|4
|3
|2024-25
|Milan
|Serie A
|1
|0
|0
|2024-25
|Roma
|Serie A
|22
|7
|5
|2025-26
|Milan
|Serie A
|35
|3
|4
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|4
|0
|1
|Totale Milan
|Serie A
|151
|9
|17
Saelemaekers con la nazionale belga
Saelemaekers gioca con il Belgio, con cui ha collezionato 28 presenze e 3 gol.
Domande frequenti su Alexis Saelemaekers
Dove è nato Alexis Saelemaekers?
A Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, il 27 giugno 1999.
Da quando gioca nel Milan Alexis Saelemaekers?
Dal 31 gennaio 2020, quando è arrivato in prestito dall’Anderlecht. Il Milan lo ha poi acquistato il 1 settembre 2020. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.
Che numero di maglia ha Saelemaekers?
Il 56.