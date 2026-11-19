Alexis Saelemaekers è un esterno destro belga del Milan. È nato a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, il 27 giugno 1999, è alto 1,80 metri e indossa la maglia numero 56. È al Milan dal 31 gennaio 2020, prima in prestito e dal 1 settembre 2020 a titolo definitivo, e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con il Belgio ha 28 presenze e 3 gol.

Chi è Alexis Saelemaekers

Alexis Saelemaekers nasce a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, il 27 giugno 1999. È un esterno destro, alto 1,80 metri, e usa il piede destro. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è una delle ali a disposizione.

Cresce nell’Anderlecht, dove entra nel 2015 e passa dall’Under 17 all’Under 19 e poi all’Under 21, fino all’ingresso in prima squadra nel gennaio 2018.

La carriera prima del Milan

Con l’Anderlecht Saelemaekers gioca tre stagioni da professionista. Nel 2017-18 ha 11 presenze nel campionato belga, compresi i playoff, e un assist. Nel 2018-19 sale a 30 presenze, con 6 assist, e gioca anche 3 partite di Europa League. Nel 2019-20 ne gioca 16 con 2 gol e 2 assist, prima di trasferirsi in Italia.

L’arrivo al Milan

Il 31 gennaio 2020 il Milan lo prende in prestito dall’Anderlecht, pagando 3,25 milioni di euro. Nei primi mesi in Serie A gioca 13 partite e segna un gol. Il prestito finisce il 31 agosto 2020 e il giorno dopo il Milan lo acquista a titolo definitivo per 7,65 milioni di euro.

Nel 2020-21 è titolare: 32 partite di Serie A, con 2 gol e 5 assist, e un gol nei turni preliminari di Europa League. Nel 2021-22, la stagione dello scudetto rossonero, ne gioca 36, con un gol e 3 assist. Nel 2022-23 ne gioca 30 in campionato, con 2 gol e 3 assist, e segna 2 gol in Champions League, in 8 partite.

I prestiti a Bologna e Roma

Nell’estate 2023 il Milan lo manda in prestito al Bologna, con una spesa di 500 mila euro. Con i rossoblù gioca 30 partite di Serie A, con 4 gol e 3 assist. Torna a Milano nel 2024, ma il 30 agosto 2024 va di nuovo in prestito, questa volta alla Roma: dopo una presenza con il Milan, gioca 22 partite di campionato con la maglia giallorossa, con 7 gol e 5 assist, e 7 gare di Europa League.

Torna al Milan nell’estate 2025. Nel 2025-26 gioca 35 partite di Serie A, con 3 gol e 4 assist. Il 15 dicembre 2025 prolunga il contratto, che scade il 30 giugno 2031. Con il Milan ha 147 presenze in campionato fino al 2025-26. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Saelemaekers nella stagione in corso

Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A nella stagione 2026-27, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 2 (0)

Falli commessi / subiti 3 / 5

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

Saelemaekers è un esterno destro alto 1,80 metri. Il suo miglior bottino in una stagione di campionato è quello del 2024-25 con la Roma, 7 gol in 22 presenze.

Statistiche di Alexis Saelemaekers, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le coppe nazionali ed europee non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2017-18 Anderlecht Jupiler Pro League 11 0 1 2018-19 Anderlecht Jupiler Pro League 30 0 6 2019-20 Anderlecht Jupiler Pro League 16 2 2 2019-20 Milan Serie A 13 1 1 2020-21 Milan Serie A 32 2 5 2021-22 Milan Serie A 36 1 3 2022-23 Milan Serie A 30 2 3 2023-24 Bologna Serie A 30 4 3 2024-25 Milan Serie A 1 0 0 2024-25 Roma Serie A 22 7 5 2025-26 Milan Serie A 35 3 4 2026-27 (in corso) Milan Serie A 4 0 1 Totale Milan Serie A 151 9 17

Saelemaekers con la nazionale belga

Saelemaekers gioca con il Belgio, con cui ha collezionato 28 presenze e 3 gol.

Domande frequenti su Alexis Saelemaekers

Dove è nato Alexis Saelemaekers?

A Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, il 27 giugno 1999.

Da quando gioca nel Milan Alexis Saelemaekers?

Dal 31 gennaio 2020, quando è arrivato in prestito dall’Anderlecht. Il Milan lo ha poi acquistato il 1 settembre 2020. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.

Che numero di maglia ha Saelemaekers?

Il 56.