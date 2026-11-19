Mario Gila è un difensore centrale spagnolo del Milan. È nato a Barcellona il 29 agosto 2000, è alto 1,85 metri e indossa la maglia numero 34. Gioca nel Milan dal 10 luglio 2026, dopo quattro stagioni alla Lazio, e ha il contratto fino al 30 giugno 2031.
Chi è Mario Gila
Il suo nome completo è Mario Gila Fuentes. Nasce a Barcellona il 29 agosto 2000 e gioca come difensore centrale con il piede destro. È alto 1,85 metri. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è uno dei difensori centrali a disposizione.
Cresce nei settori giovanili di Barcellona, al CF Damm e poi all’Espanyol, dove nel 2017 entra nella squadra Juvenil A. Nel 2018 passa al Real Madrid, che lo inserisce nell’Under 19, e nel 2019 sale al Castilla, la squadra B.
La carriera prima del Milan
Al Castilla Gila gioca per tre stagioni. Nel 2019-20 disputa 21 partite del girone di Segunda División B, con un gol e 2 assist. Nel 2020-21 ne gioca 16 nel girone V, con 2 gol, e prende parte anche agli spareggi per la promozione. Nel 2021-22 gioca in Primera Federación: 32 partite, con 2 gol e un assist, e fa il suo esordio con la prima squadra del Real Madrid, con 2 presenze in LaLiga.
Il 12 luglio 2022 passa alla Lazio, che lo acquista dal Castilla per 21 milioni di euro. Nella prima stagione italiana gioca 4 partite di Serie A e disputa 3 gare di Conference League e 5 di Europa League. Dal 2023-24 le presenze crescono: 21 in campionato e 4 in Champions League, poi 32 nel 2024-25, con un gol, e 10 gare di Europa League, anche in questo caso con un gol. Nel 2025-26 chiude con 31 partite di Serie A. In quattro stagioni con la Lazio, tra il 2022 e il 2026, ha giocato 88 partite di campionato.
L’arrivo al Milan
Il Milan lo acquista dalla Lazio il 10 luglio 2026 per 30 milioni di euro e gli fa firmare un contratto fino al 30 giugno 2031. Per approfondire le altre operazioni c’è la sezione calciomercato Milan.
Gila nella stagione in corso
La stagione 2026-27 è la prima di Gila al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.
Caratteristiche tecniche
Gila è un difensore centrale alto 1,85 metri e destro. Alla Lazio ha segnato un solo gol in campionato, nel 2024-25, mentre le presenze sono cresciute di anno in anno, da 4 a 32.
Statistiche di Mario Gila, stagione per stagione
Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le coppe nazionali ed europee non sono incluse.
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2019-20
|Real Madrid Castilla
|Segunda División B
|21
|1
|2
|2020-21
|Real Madrid Castilla
|Segunda División B
|16
|2
|0
|2021-22
|Real Madrid Castilla
|Primera Federación
|32
|2
|1
|2021-22
|Real Madrid
|LaLiga
|2
|0
|0
|2022-23
|Lazio
|Serie A
|4
|0
|0
|2023-24
|Lazio
|Serie A
|21
|0
|0
|2024-25
|Lazio
|Serie A
|32
|1
|0
|2025-26
|Lazio
|Serie A
|31
|0
|0
|2026-27 (in corso)
|Milan
|Serie A
|9
|1
|0
Domande frequenti su Mario Gila
Dove è nato Mario Gila?
A Barcellona, il 29 agosto 2000.
Da quando gioca nel Milan Mario Gila?
Dal 10 luglio 2026, quando è arrivato dalla Lazio. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.
Che numero di maglia ha Gila?
Il 34.