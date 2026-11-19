Mario Gila è un difensore centrale spagnolo del Milan. È nato a Barcellona il 29 agosto 2000, è alto 1,85 metri e indossa la maglia numero 34. Gioca nel Milan dal 10 luglio 2026, dopo quattro stagioni alla Lazio, e ha il contratto fino al 30 giugno 2031.

Chi è Mario Gila

Il suo nome completo è Mario Gila Fuentes. Nasce a Barcellona il 29 agosto 2000 e gioca come difensore centrale con il piede destro. È alto 1,85 metri. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è uno dei difensori centrali a disposizione.

Cresce nei settori giovanili di Barcellona, al CF Damm e poi all’Espanyol, dove nel 2017 entra nella squadra Juvenil A. Nel 2018 passa al Real Madrid, che lo inserisce nell’Under 19, e nel 2019 sale al Castilla, la squadra B.

La carriera prima del Milan

Al Castilla Gila gioca per tre stagioni. Nel 2019-20 disputa 21 partite del girone di Segunda División B, con un gol e 2 assist. Nel 2020-21 ne gioca 16 nel girone V, con 2 gol, e prende parte anche agli spareggi per la promozione. Nel 2021-22 gioca in Primera Federación: 32 partite, con 2 gol e un assist, e fa il suo esordio con la prima squadra del Real Madrid, con 2 presenze in LaLiga.

Il 12 luglio 2022 passa alla Lazio, che lo acquista dal Castilla per 21 milioni di euro. Nella prima stagione italiana gioca 4 partite di Serie A e disputa 3 gare di Conference League e 5 di Europa League. Dal 2023-24 le presenze crescono: 21 in campionato e 4 in Champions League, poi 32 nel 2024-25, con un gol, e 10 gare di Europa League, anche in questo caso con un gol. Nel 2025-26 chiude con 31 partite di Serie A. In quattro stagioni con la Lazio, tra il 2022 e il 2026, ha giocato 88 partite di campionato.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo acquista dalla Lazio il 10 luglio 2026 per 30 milioni di euro e gli fa firmare un contratto fino al 30 giugno 2031. Per approfondire le altre operazioni c’è la sezione calciomercato Milan.

Gila nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Gila al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

1 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 2 (2)

Falli commessi / subiti 10 / 10

Ammonizioni / espulsioni 2 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

Gila è un difensore centrale alto 1,85 metri e destro. Alla Lazio ha segnato un solo gol in campionato, nel 2024-25, mentre le presenze sono cresciute di anno in anno, da 4 a 32.

Statistiche di Mario Gila, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le coppe nazionali ed europee non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2019-20 Real Madrid Castilla Segunda División B 21 1 2 2020-21 Real Madrid Castilla Segunda División B 16 2 0 2021-22 Real Madrid Castilla Primera Federación 32 2 1 2021-22 Real Madrid LaLiga 2 0 0 2022-23 Lazio Serie A 4 0 0 2023-24 Lazio Serie A 21 0 0 2024-25 Lazio Serie A 32 1 0 2025-26 Lazio Serie A 31 0 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 9 1 0

Domande frequenti su Mario Gila

Dove è nato Mario Gila?

A Barcellona, il 29 agosto 2000.

Da quando gioca nel Milan Mario Gila?

Dal 10 luglio 2026, quando è arrivato dalla Lazio. Il contratto dura fino al 30 giugno 2031.

Che numero di maglia ha Gila?

Il 34.