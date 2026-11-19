McTominay guadagnerebbe 7 milioni a stagione secondo le richieste al Napoli. Oltre al Milan, anche Real Madrid e Manchester United seguirebbero la situazione dello scozzese.

Il Milan segue con interesse la situazione contrattuale di Scott McTominay: secondo il Quotidiano Sportivo, il centrocampista scozzese è in scadenza con il Napoli al 30 giugno 2028 e il rinnovo sarebbe stato congelato per motivi economici, con una richiesta di 7 milioni a stagione.

A rendere concreta la suggestione rossonera è anche un elemento di marketing: McTominay è testimonial Adidas, lo stesso sponsor tecnico con cui il Milan ha appena siglato un accordo a partire dalla stagione 2028-2029. Il contratto, della durata di dieci stagioni, vale complessivamente 500 milioni di euro nella parte fissa — pari a 50 milioni a stagione — e include clausole legate ai risultati sportivi. Con questa intesa il club rossonero supera la Juventus, fino ad oggi prima in Serie A per sponsorizzazione tecnica con 43 milioni annui.

Perché la partnership con Adidas potrebbe favorire l’arrivo di McTominay?

Il Quotidiano Sportivo spiega che dietro l’accordo con Adidas c’è la volontà di legare all’operazione di marketing un volto di richiamo internazionale, come avvenuto in passato. McTominay, già testimonial del brand, risponde a questo profilo. Il Milan non è però solo: sulla situazione del centrocampista scozzese ci sarebbero anche Real Madrid e Manchester United.

Dietro la notizia dell’accordo con Adidas a partire dalla stagione 2028-2029 c’è la volontà di pensare in grande. Ecco perché Scott McTominay (testimonial Adidas) è finito al centro delle attenzioni.

Così il Quotidiano Sportivo, che aggiunge come il rinnovo con il Napoli sia stato «congelato» per motivi economici e come il Milan sia «alla finestra».

Il club rossonero può contare su una fan base di 95 milioni di tifosi nel mondo, ottavo club al mondo per seguito internazionale secondo i dati citati dalla stessa fonte. Per gennaio, precisa il Quotidiano Sportivo, gli obiettivi restano un attaccante e un difensore: l’eventuale operazione McTominay riguarderebbe un orizzonte più lontano, legato alla scadenza del 2028.