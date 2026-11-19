Koni De Winter ha parlato ai microfoni di SportMediaset del suo momento al Milan, elogiando Ruben Amorim e descrivendo la vita nello spogliatoio rossonero. Il difensore belga ha anche aperto sulla paternità e sul desiderio di segnare il primo gol in maglia milanista.

Sul tecnico portoghese, De Winter non ha dubbi.

Lui è molto umano, è uno di noi. Ride, si diverte, ma quando deve essere serio lo è. Vive con il gruppo, lo sentiamo vicino ed è una buona sensazione per i giocatori, è bello lavorare per lui.

Come sta crescendo De Winter nel Milan di Amorim?

Il difensore descrive un percorso di crescita progressiva: «Mi sento bene in questo Milan, provo a dare quello che posso. Magari è vero che ho un ruolo più importante, ma cerco di fare la mia parte e aiutare i miei compagni». Amorim lo vede esclusivamente come centrale, e De Winter condivide questa visione: può giocare da terzino, ma la posizione preferita è quella di difensore centrale.

Sul rendimento della squadra, il belga è autocritico dopo le sconfitte contro Bologna e Ferencvaros: «Siamo molto fiduciosi, a volte anche troppo. Tutte le partite sono difficili, dobbiamo capirlo velocemente, non possiamo ripetere gli stessi errori». Maignan, durante le gare, gli ricorda di restare concentrato: un singolo momento, sottolinea il portiere, può cambiare una stagione.

Nello spogliatoio, De Winter descrive Diego Moreira come «pazzo in senso positivo», uno che ama divertirsi e ballare e che definisce «una luce» per il gruppo. Con Strahinja Pavlović il rapporto è andato oltre le aspettative: «Quando l’ho visto non pensavo che sarebbe stato un grande amico e invece mi sono trovato bene anche fuori dal campo». La sfida quotidiana a ping pong è diventata un rito: Pavlović era più forte, ma De Winter dice di stare migliorando.

Sul piano personale, la nascita della figlia ha cambiato le priorità: «Quando sono al lavoro penso a mia figlia, voglio tornare prima per prenderla in braccio». Il primo gol in rossonero, quando arriverà, sarà dedicato a lei.