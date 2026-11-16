Diego Moreira è un esterno sinistro belga del Milan. È nato a Liegi il 6 agosto 2004, è mancino e alto 1,79 metri. Gioca nel Milan dal 19 agosto 2026 e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con il Belgio ha 9 presenze e 1 gol.

Chi è Diego Moreira

Il suo nome completo è Diego Manuel Jadon da Silva Moreira. Nasce a Liegi, in Belgio, e cresce nello Standard Liegi fino al 2020. Poi passa al Benfica, dove resta nelle giovanili fino al 2022. Nel Milan indossa la maglia numero 22 ed è uno dei centrocampisti della rosa del Milan 2026/27.

La carriera prima del Milan

Al Benfica Moreira gioca prima nelle giovanili portoghesi e poi in Youth League: 10 partite, 4 gol e 5 assist nel 2021-22 e 5 partite e un gol nel 2022-23. Nella stagione 2021-22 fa anche il suo esordio in prima squadra in Liga Portugal, con una presenza di 22 minuti. Nel 2022-23 gioca con la squadra B in Liga Portugal 2: 24 partite, 3 gol e 2 assist.

Nel 2023 lascia il Portogallo per l’Inghilterra, al Chelsea. Nel 2023-24 gioca 6 partite con la squadra Under 21 in Premier League 2, con un gol, e una partita in Coppa di Lega. Quella stagione gioca anche allo Strasburgo, in Francia, con 7 presenze in Ligue 1.

Allo Strasburgo resta fino al 2026. Nel 2024-25 gioca 32 partite di Ligue 1, con 2 gol e 7 assist. Nel 2025-26 arriva a 27 presenze, 4 gol e 7 assist, e gioca anche 10 partite di Conference League.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Serie A il 19 agosto 2026, con un contratto fino al 30 giugno 2031. Viene dalla Francia con un biglietto da visita preciso: 14 assist e 6 gol in 59 partite di Ligue 1 tra il 2024-25 e il 2025-26. Per le altre notizie sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Caratteristiche tecniche

Moreira gioca da esterno sinistro ed è mancino. Il dato più costante delle ultime stagioni è quello degli assist: 7 nel 2024-25 e 7 nel 2025-26 in Ligue 1.

Moreira nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Moreira al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

4 Gol

3 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 10 (5)

Falli commessi / subiti 1 / 6

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 17 Nov 2026, 11:48.

Statistiche di Diego Moreira, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2021-22 Benfica U23 Liga Revelação 10 1 1 2022-23 Benfica B Liga Portugal 2 24 3 2 2023-24 Chelsea U21 Premier League 2 6 1 0 2023-24 Strasburgo Ligue 1 7 0 0 2024-25 Strasburgo Ligue 1 32 2 7 2025-26 Strasburgo Ligue 1 27 4 7 2026-27 (in corso) Milan Serie A 7 4 3 Totale Milan Serie A 7 4 3

Moreira con la nazionale del Belgio

Moreira gioca con il Belgio, con cui ha collezionato 9 presenze e segnato 1 gol.

Domande frequenti su Diego Moreira

Quando è nato Diego Moreira?

Il 6 agosto 2004, a Liegi, in Belgio.

Dove ha giocato Diego Moreira prima del Milan?

Nelle giovanili dello Standard Liegi e del Benfica, poi al Chelsea e allo Strasburgo.

Che numero di maglia ha Moreira?

Il 22.