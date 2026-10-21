Milan, Athekame torna già a gennaio? Il club pensa di richiamarlo!

Zachary Athekame sta vivendo una stagione sensazionale in prestito all’Olympique Lione. Dunque, il Milan vorrebbe approfittare del suo momento di forma, provando a riportarlo a casa già a gennaio tramite l’interruzione dell’accordo temporaneo.

Il Milan pensa al rientro di Athekame

Il Milan potrebbe ritrovare Zachary Athekame prima del previsto: il suo rendimento straordinario sta spingendo la dirigenza di Via Aldo Rossi a riflettere su un rientro in anticipo rispetto alla scadenza naturale del prestito, fissata per l’estate. Come svela La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri stanno attentamente valutando questo scenario per gennaio. Teoricamente, anche il Lione dovrebbe essere d’accordo, ma lo scenario risulta piuttosto improbabile. Ebbene, la differenza potrebbe farla lo stesso svizzero: se spingesse personalmente per il ritorno, Paulo Fonseca dovrebbe accettare la volontà del suo giocatore, seppur ingoiando un boccone amaro.

Numeri da urlo

Il Milan sta pensando al rientro anticipato di Athekame perché sa che potrebbe essere davvero utile alla causa di Ruben Amorim. L’allenatore portoghese, infatti, non ha a disposizione veri esterni destri per il suo 3-4-2-1: spesso impiega Chukwueze o Hutchinson, mentre in caso di difesa a 4 il tecnico ha adattato Gila sulla fascia. Ebbene, la presenza dello svizzero classe 2004 garantirebbe la presenza di un giocatore di ruolo e, soprattutto, in un momento di forma straordinario con 2 gol e 3 assist in 9 gare fra tutte le competizioni.