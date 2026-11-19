Omari Hutchinson è un’ala destra inglese del Milan. È nato a Redhill, in Inghilterra, il 30 ottobre 2003, è alto 1,74 metri e indossa la maglia numero 20. È al Milan dal 31 agosto 2026, in prestito dal Nottingham Forest fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto.

Chi è Omari Hutchinson

Il suo nome completo è Omari Elijah Giraud-Hutchinson. Nasce a Redhill il 30 ottobre 2003 e ha la nazionalità inglese, ma ha anche il passaporto giamaicano. È un esterno offensivo che gioca sulla fascia destra e usa il piede sinistro. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è uno degli esterni offensivi a disposizione.

La sua formazione passa da tre settori giovanili londinesi. Entra nel Chelsea nel 2008 e ci resta fino al 2012, poi passa al Charlton e nel 2014 arriva all’Arsenal, dove cresce per otto anni.

La carriera prima del Milan

All’Arsenal Hutchinson gioca prima con l’Under 18 e poi con la squadra Under 21. Nel 2020-21 segna 7 gol e fornisce 8 assist in 20 partite di campionato giovanile. Nel 2021-22 in Premier League 2 gioca 17 partite, con 6 gol e 6 assist. Con la prima squadra dei Gunners entra nel gruppo, ma nel 2021-22 non scende in campo in Premier League.

Il 16 luglio 2022 passa al Chelsea, inizialmente nella squadra Under 21. In Premier League 2 mette insieme 21 presenze, 7 gol e 8 assist e fa anche una presenza in Premier League. Dal 1 luglio 2023 viene inserito nella prima squadra dei Blues, ma il 20 luglio 2023 va in prestito all’Ipswich Town, in Championship, dietro pagamento di un milione di euro.

Ipswich e Nottingham Forest

Con l’Ipswich Town Hutchinson ha la stagione della consacrazione. Nel 2023-24 gioca 44 partite di Championship, segna 10 gol e fornisce 6 assist, e il club conquista la promozione in Premier League. L’Ipswich decide di tenerlo: il 1 luglio 2024 lo acquista dal Chelsea per 23,5 milioni di euro. Nel 2024-25 disputa 31 partite di Premier League, con 3 gol e 2 assist.

Il 16 agosto 2025 passa al Nottingham Forest per 43,4 milioni di euro. Nella stagione 2025-26 gioca 31 partite di Premier League, con un gol e 7 assist, e disputa anche l’Europa League con il Forest.

L’arrivo al Milan

Il Milan lo porta in Italia il 31 agosto 2026 con un prestito oneroso da 4,2 milioni di euro e il diritto di riscatto a favore del club rossonero. Il Forest resta il proprietario del cartellino e il suo contratto con gli inglesi dura fino al 30 giugno 2030. Per i dettagli sulle altre operazioni c’è la sezione calciomercato Milan.

Hutchinson nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Hutchinson al Milan e la prima in Serie A. Qui sotto ci sono i suoi numeri di campionato, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

1 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 5 volte

Tiri (in porta) 2 (2)

Falli commessi / subiti 1 / 4

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

Hutchinson è alto 1,74 metri ed è mancino. Il suo ruolo è quello di ala destra. Nel 2023-24 con l’Ipswich ha chiuso la Championship con 10 gol, il suo miglior bottino in una stagione di campionato.

Statistiche di Omari Hutchinson, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le righe delle squadre giovanili sono indicate a parte e le coppe nazionali non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2020-21 Arsenal U18 U18 Premier League 20 7 8 2020-21 Arsenal U21 Premier League 2 1 0 0 2021-22 Arsenal U21 Premier League 2 17 6 6 2022-23 Chelsea U21 Premier League 2 21 7 8 2022-23 Chelsea Premier League 1 0 0 2023-24 Ipswich Town Championship 44 10 6 2024-25 Ipswich Town Premier League 31 3 2 2025-26 Nottingham Forest Premier League 31 1 7 2026-27 (in corso) Milan Serie A 7 1 0

Hutchinson con la nazionale

Hutchinson ha la nazionalità inglese e il passaporto giamaicano. Con la nazionale della Giamaica ha giocato 2 partite, senza segnare.

Domande frequenti su Omari Hutchinson

Dove è nato Omari Hutchinson?

A Redhill, in Inghilterra, il 30 ottobre 2003. Ha la nazionalità inglese e anche il passaporto giamaicano.

Da quando gioca nel Milan Omari Hutchinson?

Dal 31 agosto 2026, in prestito dal Nottingham Forest fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto.

Che numero di maglia ha Hutchinson?

Il 20.