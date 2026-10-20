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Milan: Borghi frena i paragoni di Cisse con Yamal e Haaland

Cisse del Milan con maglia rossonera

Alphadjo Cisse del Milan ha segnato una tripletta al Salisburgo in Europa League ed è un ottimo prospetto, ma Stefano Borghi di Sky Sport frena i paragoni con Lamine Yamal.

Cisse: Borghi chiede di non caricarlo di paragoni

Il commento del giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi traccia un quadro chiaro: il trequartista classe 2006 è all’inizio del suo percorso. Non va accostato a Yamal, Lewandowski o Haaland, perché questi confronti non gli fanno bene.

Secondo quanto dichiarato sul proprio canale Youtube:

Cisse è all’inizio del suo percorso. Lui e Tresoldi non devono essere visti come i nuovi Yamal, Lewandowski, Haaland. Queste cose non fanno bene, in primis a loro. Però sono ragazzi che valgono, ho fiducia in loro. Mi aspetto che lavorino e che mantengano questo atteggiamento, che è tanto piacevole quanto il loro calcio. Bisogna supportarli e anche dargli la possibilità di sbagliare“.

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