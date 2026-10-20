Bournemouth-Milan: Amorim cerca risposte dalle seconde linee in Europa League

Bournemouth-Milan in Europa League: giovedì al Vitality Stadium il Milan cerca continuità dopo il successo sul Salisburgo, con Amorim pronto a nuovi cambi. Amorim dovrebbe ritoccare ancora la difesa, come già fatto in Austria. Fikayo Tomori potrebbe prendere il posto di De Winter, mentre Gila è indicato come candidato a restare titolare. Sulla sinistra potrebbe rientrare Davide Bartesaghi, che reclama spazio.

Bournemouth-Milan: l’occasione delle seconde linee

Il Bournemouth è 15esimo in Premier League e arriva dalla vittoria sul Sunderland nell’ultimo weekend di campionato. Adrien Rabiot, nel post partita di Milan-Atalanta, ha chiesto a chi entra di essere qualcosa di più di una semplice riserva. Un’occasione sarà proprio il match.

Chi può prendersi il posto? Chi giocherà dovrà dimostrare di essere affidabile. A Salisburgo Hutchinson, Jashari, Tomori e Cisse hanno risposto presente, ma il match inglese sarà una verifica più severa.

Per il Milan, la trasferta in Inghilterra misurerà la profondità della rosa più della partita di Salisburgo. Se le alternative terranno il livello visto in Austria, Bournemouth-Milan diventerà la prova che il turnover di Amorim regge anche contro una squadra in fiducia.