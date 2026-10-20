Bournemouth-Milan, il programma della vigilia: rifinitura a Milanello e conferenza in Inghilterra

Il Milan si prepara alla trasferta inglese contro il Bournemouth, in programma giovedì 22 ottobre alle 21:00 al Vitality Stadium, per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Dopo la vittoria contro il Salisburgo, i rossoneri vogliono proseguire il proprio percorso europeo e si concentreranno mercoledì sugli ultimi preparativi prima della gara.

Milan, rifinitura a Milanello e conferenza stampa alle 18:15

La squadra di Ruben Amorim svolgerà la rifinitura nella mattinata di mercoledì a Milanello, con inizio previsto alle 11:15. Nel pomeriggio, invece, spazio alla conferenza stampa della vigilia: il tecnico rossonero e un calciatore incontreranno i giornalisti alle 18:15, nella sala stampa del Vitality Stadium, dove il giorno successivo andrà in scena la sfida contro il Bournemouth.

Bournemouth, conferenza alle 12 e allenamento alle 14

Anche la formazione inglese seguirà un programma definito in vista dell’impegno europeo. Il tecnico Marco Rose e un giocatore parleranno in conferenza stampa alle 12:00, presso il centro sportivo del Bournemouth. L’allenamento della squadra è invece previsto per le 14:00. Sarà dunque una giornata dedicata alle ultime prove e alle dichiarazioni ufficiali, prima del confronto in programma giovedì sera.

Il Milan si prepara alla trasferta inglese contro il Bournemouth, in programma giovedì 22 ottobre alle 21:00 al Vitality Stadium, per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Dopo la vittoria contro il Salisburgo, i rossoneri vogliono proseguire il proprio percorso europeo e si concentreranno mercoledì sugli ultimi preparativi prima della gara.