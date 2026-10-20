Giorno libero e poi si parte: il programma del Milan in vista della sfida col Bournemouth

Giorno libero per gli uomini di Ruben Amorim, che sfideranno il Bournemouth in trasferta giovedì alle ore 21:00.
Gli allenamenti riprenderanno domani, con la seduta delle 11:15.
Successivamente, alle 16:30, il Milan partirà per l’Inghilterra, prima della consueta conferenza pre match di Amorim con Loftus-Cheek, prevista per le 19:15. Tutto pronto, dunque, per il match di Europa League: seppur con qualche rotazione, Amorim non vuole perdere la propria identità di gioco e cercherà di ottenere il massimo risultato in terra inglese.