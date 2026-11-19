Koni De Winter è un difensore centrale belga del Milan. È nato ad Anversa, in Belgio, il 12 giugno 2002, è alto 1,91 metri e indossa la maglia numero 5. Gioca nel Milan dal 13 agosto 2025 e ha il contratto fino al 30 giugno 2030. Con il Belgio ha 8 presenze.

Chi è Koni De Winter

Koni De Winter nasce ad Anversa, in Belgio, il 12 giugno 2002. È un difensore centrale alto 1,91 metri, destro. Nella rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim, è uno dei difensori centrali a disposizione. Gioca con la nazionale belga.

La sua formazione parte dal Belgio, dove entra nelle giovanili del Lierse e poi dello Zulte Waregem. Il 24 luglio 2018, a 16 anni, passa a parametro zero alla Juventus.

La carriera prima del Milan

Alla Juventus De Winter fa tutta la trafila: gioca con l’Under 17 e con l’Under 19 e dal 2021 entra nella squadra Under 23. Nel 2018-19 con l’Under 17 gioca 21 partite, con un gol e un assist, e nel 2019-20 ne gioca 10 in Primavera. Nel 2020-21 diventa titolare della Primavera, con 24 presenze e un assist.

Nel 2021-22 gioca con la Juventus Next Gen, in Serie C: 22 partite di campionato, con 2 gol, e altre 6 nei playoff. Il 9 luglio 2022 va in prestito all’Empoli e nel 2022-23 gioca 14 partite di Serie A.

Il Genoa e il passaggio al Milan

L’11 agosto 2023 passa in prestito al Genoa. Nel 2023-24 gioca 29 partite di Serie A, con un assist, e a luglio 2024 il Genoa lo acquista dalla Juventus per 10,1 milioni di euro. Nel 2024-25 le presenze in campionato sono 25 e arrivano 3 gol, il miglior dato della sua carriera in Serie A.

Il 13 agosto 2025 il Milan lo acquista dal Genoa per 21,4 milioni di euro. Nella prima stagione in rossonero gioca 26 partite di Serie A, con un gol e un assist, e partecipa anche alla Supercoppa italiana e alla Coppa Italia. Per gli approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

De Winter nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la seconda di De Winter al Milan. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 5 (0)

Falli commessi / subiti 16 / 6

Ammonizioni / espulsioni 3 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:16.

Caratteristiche tecniche

De Winter è un difensore centrale alto 1,91 metri e destro. Con il Genoa nel 2024-25 ha segnato 3 gol in 25 partite di Serie A, il suo bottino più alto in una stagione di campionato.

Statistiche di Koni De Winter, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le righe delle squadre giovanili sono indicate a parte; le gare delle squadre di categoria inferiore alla Primavera e i playoff non sono incluse.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2019-20 Juventus Primavera Primavera 1 10 0 0 2020-21 Juventus Primavera Primavera 1 24 0 1 2021-22 Juventus Next Gen Serie C, girone A 22 2 0 2022-23 Empoli Serie A 14 0 0 2023-24 Genoa Serie A 29 0 1 2024-25 Genoa Serie A 25 3 0 2025-26 Milan Serie A 26 1 1 2026-27 (in corso) Milan Serie A 11 0 0 Totale Milan Serie A 37 1 1

De Winter con la nazionale belga

De Winter gioca con il Belgio, con cui ha collezionato 8 presenze.

Domande frequenti su Koni De Winter

Dove è nato Koni De Winter?

Ad Anversa, in Belgio, il 12 giugno 2002.

Da quando gioca nel Milan Koni De Winter?

Dal 13 agosto 2025, quando è arrivato dal Genoa. Il contratto dura fino al 30 giugno 2030.

Che numero di maglia ha De Winter?

Il 5.