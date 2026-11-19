Herbert Kilpin, nato a Nottingham nel 1870 e morto a Milano nel 1916, fondò il Milan nel 1899 e ne fu primo allenatore, giocatore e capitano.

Herbert Kilpin (Nottingham, 24 gennaio 1870 – Milano, 22 ottobre 1916) è il fondatore del Milan. Fu il primo allenatore, uno dei primi giocatori e il capitano della squadra che nel 1899 diede vita al club, e con quella squadra vinse i primi tre scudetti.

Kilpin non è solo un nome nei libri di storia del Milan. È il motivo per cui oggi esiste la squadra che ha vinto sette Coppe dei Campioni e Champions League. Dietro la maglia rossonera c’è un inglese arrivato in Italia per lavoro, e non un’idea nata a tavolino.

Chi era Herbert Kilpin

Nacque a Nottingham, in Inghilterra, il 24 gennaio 1870. Nel 1891 si trasferì in Italia per motivi di lavoro e entrò nell’Internazionale Torino: fu il primo inglese a giocare in una squadra straniera. Nel 1898 si stabilì definitivamente a Milano.

La fondazione del Milan

Con Alfred Edwards e un gruppo di amici inglesi e italiani, Kilpin fondò il Milan Cricket and Foot-ball Club. La data ufficiale è il 16 dicembre 1899. La prima sede fu la Fiaschetteria Toscana di via Berchet. La sua visione del club era una “squadra di diavoli”: il Milan ricorda ancora questa frase come il suo manifesto, e il diavolo è diventato un simbolo rossonero.

Kilpin fu tutto insieme: socio fondatore, allenatore, giocatore e capitano. Oggi quei ruoli sono divisi tra più persone, e per questo la sua figura è difficile da confrontare con quella di un allenatore di oggi.

I primi tre scudetti

Anno Titolo 1901 Primo scudetto del Milan 1906 Secondo scudetto 1907 Terzo scudetto

Il Milan di Kilpin vinse il campionato del 1901, quello del 1906 e quello del 1907. Sono i primi tre scudetti della storia del club. Tutti gli altri titoli sono nel palmarès del Milan.

L’omaggio della città

Il Milan e il Comune di Milano hanno ricordato Kilpin in due momenti. A dicembre 2019, per i 120 anni del club, una rotonda vicino a Casa Milan gli è stata intitolata. Il 13 dicembre 2024 il Comune gli ha riconosciuto gli onori della tumulazione nella Cripta del Famedio del Cimitero Monumentale. Il sindaco Giuseppe Sala lo ha definito uno dei padri fondatori del Milan e del calcio italiano moderno, e il presidente Paolo Scaroni ha detto che Kilpin “ha scritto le primissime pagine della leggenda del Milan”.

La morte

Kilpin morì a Milano il 22 ottobre 1916, a 46 anni.

Domande frequenti

Chi ha fondato il Milan?

Il Milan fu fondato il 16 dicembre 1899 da Herbert Kilpin con Alfred Edwards e un gruppo di amici inglesi e italiani. Edwards fu il primo presidente.

Quanti scudetti vinse Kilpin?

Tre: nel 1901, nel 1906 e nel 1907, i primi del Milan.

Dove si può ricordare Kilpin a Milano?

Nella rotonda a lui intitolata vicino a Casa Milan e al Famedio del Cimitero Monumentale.

La storia completa del club è nella pagina storia del Milan, l’elenco dei tecnici in quella degli allenatori del Milan e quello dei presidenti in presidenti del Milan.