Milan, vandalismo al murale di Baresi: non è la prima volta

A poco più di un mese di distanza dall’ultima volta, il murale di Franco Baresi a Casa Milan è stato vandalizzato ancora una volta: gesto estremamente vergognoso per una leggenda non solo del club, ma anche del calcio italiano.

Milan, ancora vandalizzato il murales di Baresi

Gesto vergognoso nei confronti di Franco Baresi: il murales a Casa Milan realizzato dall’artista Luca StreetArt è stato ancora vittima di vandalismo. Stavolta, come ricostruisce l’edizione di Tuttosport, ne hanno risentito la fascia da capitano e lo stemma rossonero presente sul pantaloncino. Azioni simbolicamente gravissime, andando a ledere alla figura di milanismo per eccellenza.

E, purtroppo, non è la prima volta che accade: il mese scorso, precisamente il 28 settembre, l’opera aveva subìto gesti di rovina anche al volto. Si tratta di azioni piuttosto offensive, che superano i limiti del rispetto e non attaccano solo una figura simbolo del Milan, ma dell’intero calcio italiano.