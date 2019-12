Milan, manca l’accordo con il Barcellona per Todibo

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’operazione mirata a portare Todibo al Milan non si è ancora sbloccata. Secondo quanto riferito da Tuttosport, al momento, la dirigenza rossonera non avrebbe intenzione di accontentare il Barcellona che, per lasciar partire il talento classe ’99, chiede 20 milioni di euro. Per arrivare al centrale ex Tolosa, che avrebbe fatto sapere di essere disponibile a stringere un patto con il Diavolo, Maldini e Boban sarebbero a oggi intenzionati a mettere sul piatto non più di 10 milioni di euro. In ogni caso, le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore.