Milan, Xhaka si allontana: Arteta lo conferma nel suo Arsenal

Sembrava una trattativa destinata ad avere esito positivo quella avrebbe portato Granit Xhaka al Milan. Il centrocampista svizzero era chiuso all’Arsenal e voleva cambiare aria, i rossoneri erano pronti a cogliere al volo l’occasione e portarlo a Milanello, ma il cambio di allenatore dei Gunners ha bloccato tutto.

Il nuovo manager Mikel Arteta, ex centrocampista proprio dell’Arsenal nello stesso ruolo di Xhaka, ha bloccato la partenza del giocatore promuovendolo da oggetto misterioso a pedina (forse) fondamentale del suo nuovo scacchiere. Il tecnico ha recentemente dichiarato quanto lo svizzero fosse nei suoi piani già da quando era vice di Guardiola al City ed ora che ne avrà la possibilità, cercherà di rilanciarlo. Nessuna operazione di mercato dunque per ora, Xhaka dovrebbe restare all’Arsenal e giocarsi le proprie carte con un maestro come Arteta.