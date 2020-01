Il racconto del primo tempo di Ibra nella gara di oggi

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rossoneri con il 4-3-3 e la maglia bianca per inaugurare la prima dell’anno anche se non ufficiale. Al centro del tridente c’è già il ragazzone con la maglia numero 21 con Suso e Calhanoglu ai suoi lati. Di fatto, si potrebbe trattare di una vera e propria prova generale per quella che a breve potrà essere una delle soluzioni a disposizione di Stefano Pioli. Ibra ha realizzato un gol, quello del 3-0 su assist di Calabria e ha fornito l’assist per il poker realizzato da Calhanoglu. Oltre questo, da sottolineare il vistoso movimento sul fronte offensivo condito da tanto dialogo con i compagni sia dentro che fuorio dal campo, prima di lasciare il posto a Piatek per i secondi 45 minuti di gioco.