Il centrocampista può approdare in rossonero a gennaio: i dettagli

Acquistato nell’ultimo giorno della scorsa sessione estiva di calciomercato, Yacine Adli potrebbe rientrare in anticipo dal prestito al Bordeaux.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere che il centrocampista possa approdare a Milano già a partire da gennaio, considerando soprattutto l’impegno di Bennancer e Kessie in Coppa d’Africa.

LE PAROLE DEL GIOCATORE

Non molto tempo fa, il giocatore commentava così il suo passaggio in rossonero: “Quando ti chiama un club come il Milan vorresti andarci subito, non sono deluso, anzi, sono contento che la vicenda si sia conclusa in questo modo: quest’anno sarà di preparazione per arrivare ancora meglio preparato in Italia“.

Adli, Milan, Bordeaux

Magari invece, alla fine, il classe 2000 riuscirà a cominciare prima la sua esperienza in Serie A con la maglia del Milan.