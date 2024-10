Milan, Camarda da sogno in Champions: traguardo unico ad un passo

Abraham e Jovic sono indisponibili, Fonseca ha quindi deciso di convocare la stellina di Milan Futuro Camarda come centravanti di scorta: un traguardo da sogno è ora a portata di mano.

Domani sera il Milan accoglie il Bruges a San Siro. Paulo Fonseca dovrà fare a meno di più di un calciatore, fermo ai box per infortunio.

Abraham è infatti fuori per infortunio, Jovic non è stato inserito in lista Uefa.

Questa situazione, che sulla carta di certo mette in crisi il Milan, potrebbe essere una grande opportunità. Questa doppia assenza forzata apre automaticamente le porte alla convocazione di Francesco Camarda per la sfida col Bruges di domani sera in Champions.

Una soluzione che si poteva prevedere da quando Abraham ha abbandonato in lacrime il campo del Meazza contro l’Udinese. Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha poi confermato la notizia ieri: “C’è stata una richiesta del club e ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono le necessità della prima squadra”.

Insomma, un’occasione d’oro per Camarda, che potrebbe trasformarsi in un traguardo storico.

Camarda può entrare nella storia della Champions League