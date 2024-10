Milan-Bruges, arriva la decisione di Fonseca: sarà titolare in Champions

Il Milan lavora in vista della sfida di domani sera contro il Club Brugge. La società rossonera non può permettersi passi falsi in Champions.

Il Milan di Paulo Fonseca tornerà subito in campo e dopo la sfida di serie A è pronto alla Champions League e tra poco più di 24 ore ci sarà la sfida contro il Club Bruges, terza giornata di Champions League e sfida che incuriosisce i tifosi rossoneri. Sia tifosi che addetti ai lavori vogliono capire se il club ha superato il momento difficile ed abbia finalmente trovato la continuità che tutti aspettavano.

La formazione di Fonseca ha mostrato di avere talento ma ha evidenziato anche preoccupanti alti e bassi. Abbiamo visto vincere il Milan nel derby, reagendo cosi a 6 sconfitte consecutive nella nota stracittadina ma anche brutte sconfitte come quella di Firenze che ha visto il club rossonero in seria difficoltà.

Alti e bassi preoccupanti e anche per questo motivo Fonseca ha deciso di fare qualche cambiamento contro l’Udinese. Ed è una cosa che potrebbe riproporre nuovamente nei prossimi giorni. Come riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico rossonero potrebbe riproporre Samu Chukwueze anche per la sfida di Champions contro il Brugge, confermando quindi il nigeriano dopo la buona prestazione contro l’Udinese. Importanti novità quindi in casa Milan.

Milan, conferme in attacco per Fonseca

Chukwueze, Pulisic al centro e Leao sulla sinistra dietro Morata con Abraham che difficilmente sarà a disposizione. Fonseca ha scelto l’attacco per la sfida di Champions ed è una buona notizia per l’esterno nigeriano che – dopo oltre un anno – sembra finalmente trovare continuità all’interno del club rossonero.

Il gol contro l’Udinese è molto importante per il Milan e per Samu e Fonseca ha più volte ribadito, anche nel precampionato, di credere molto nelle qualità del calciatore africano. Pulisic al centro sembra comunque rendere abbastanza bene e quindi il calciatore rappresenta un’alternativa o meglio un titolare in più nella rosa del club rossonero.

Pochi cambiamenti rispetto all’ultimo match con il tecnico che cerca di trovare la quadra e punta su Chukwueze e Leao. La prossima sfida sarà importante, il Milan è a 0 punti in Champions League e serve una vittoria soprattutto per mettere al sicuro il posto nella Top 24 che garantisce almeno lo spareggio per arrivare al turno successivo. Importanti novità in casa Milan, occhio alla possibile svolta per il reparto rossonero.