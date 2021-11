Tutto fatto per il rinnovo di Pioli: annuncio in arrivo!

Non c’erano dubbi, e presto arriverà anche l’ufficialità: il Milan e Stefano Pioli sono pronti a continuare insieme. Secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.com, è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto: l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già settimana prossima.

Pioli, Milan, rinnovo

L’allenatore emiliano, che ha riportato i rossoneri in Champions League dopo sette anni di attesa, firmerà un biennale (con opzione per il terzo anno) a 3,5 milioni di euro più bonus a stagione. Nei prossimi giorni l’ad Gazidis sarà in Italia per concludere gli ultimi passaggi formali, poi arriverà l’annuncio che tutti i tifosi rossoneri aspettano.