L’ex bianconero svela: “Ibra? Ecco com’è realmente!”

Nicola Legrottaglie, doppio ex della sfida tra Milan e Juve, ha parlato ai microfoni di Tuttosport dicendo la sua sul big match in programma questa sera. Di seguito le sue parole:

“Mi piace lo stile del Milan, e credo che stasera i rossoneri faranno la partita della vita. Penso ad un match molto equilibrato. Per il Milan adesso è importante ritrovare un equilibrio difensivo: l’assenza in contemporanea di Kjaer e Tomori non è un problema di poco conto“.

Su Ibra, suo ex compagno proprio al Milan:

“Ibra magari in un altro contesto avrebbe fatto fatica, ma qui in Italia – con i ritmi bassi della nostra Serie A – riesce ancora a fare bene. Io lo conosco anche come persona, non è duro come vuol far credere: dentro ha un cuore dolce“.