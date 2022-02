Piace al Milan, l’agente era a San Siro: domani incontro con la dirigenza (FOTO)

Non solo il netto successo per 4-0 contro la Lazio e l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, le belle notizie per il Milan questa sera non sono terminate.

Infatti, l’agente di Sven Botman, difensore che piace e non poco ai rossoneri in vista della prossima stagione, era presente questa sera a San Siro. La notizia è confermata anche dalla pubblicazione di una storia Instagram pubblicata da Nikkie Bruinenberg, procuratore del centrale olandese in forza al Lille.

Agente Botman a San Siro

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nella giornata di domani è previsto un incontro fra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Milan per provare a trovare un’intesa per il suo approdo in rossonero.