Pazzesco Milan, un dato inchioda Pioli: è già successo 7 volte in stagione!

Quella subita contro l’Udinese è l’ennesima rimonta della stagione contro il Milan, che così ha perso un’ottima occasione per allungare in testa alla classifica. Si tratta della seconda gara consecutiva in cui capita ai rossoneri, già rimontati dalla Salernitana la scorsa settimana.

FOTO: Getty – Pioli Milan

In totale sono ben 7 le volte in stagione in cui la squadra di Pioli si è fatta riprendere da situazione di vantaggio. Le altre occasioni sono state contro Sassuolo e Spezia in campionato, mentre in Champions League è capitato sia all’andata che al ritorno con il Liverpool, oltre alla partita contro l’Atletico Madrid a San Siro.