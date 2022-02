Milan-Sampdoria, la vittoria dei rossoneri a 1.42

Milano, 11 febbraio 2022 – Dopo l’entusiasmante derby nell’ultimo turno di campionato, che ha limitato le distanze tra le prime tre squadre in classifica, la 25esima giornata di Serie A presenta due scontri al vertice di fondamentale importanza per la corsa scudetto e lo scontro diretto tra le ultime due squadre in classifica. Secondo le quote di StarCasinò, non ci saranno stravolgimenti in testa alla classifica e sarà un turno favorevole sia al Milan che alla Juventus.

Si comincia sabato alle 15.00 con la sfida dell’Olimpico tra Lazio-Bologna: nettamente favorita la Lazio (1,70), molto più difficili sia il pareggio (4,00) che la vittoria dei felsinei (5,00). Alle 18.00 allo Stadio Maradona si affrontano Napoli-Inter nel big-match di giornata: i partenopei non battono l’Inter dal 2019 ma vengono da quattro vittorie consecutive, mentre l’Inter deve dimostrare di aver assorbito psicologicamente la cocente sconfitta con il Milan. Leggermente favoriti i nerazzurri (2,55), mentre la vittoria degli uomini di Spalletti è data a 2,75 e il pareggio appare il risultato più difficile (3,50). Alle 20.45 si disputa la sfida tra Torino-Venezia: nessun problema per i granata (1,47), molto difficile il pareggio (4,50) e quasi impossibile la vittoria dei lagunari (7,00).

Domenica si riprende alle 12.30 con la sfida tra Milan-Sampdoria, i rossoneri possono approfittare della sfida al vertice e fare un altro passo avanti in classifica: vittoria del Milan data a 1,42, difficilissimi sia il pareggio (4,75) che la vittoria doriana (8,00). A seguire la partita Empoli-Cagliari,di grande importanza per i sardi: favoriti i toscani (2,05) rispetto al pareggio (3,75) e alla vittoria in trasferta dei rossoblù (3,50). In contemporanea, alle 15.00, si gioca la sfida tra le ultime due squadre in classifica, Genoa-Salernitana: favoriti i grifoni (1,90), il pareggio paga 3,60 e la vittoria dei campani è data a 4,33. Al Bentegodi va in scena Verona-Udinese: vittoria per gli scaligeri (1,87), difficili il pareggio (3,60) e la vittoria in trasferta dei friulani (4,33). Alle 18.00 è la volta di Sassuolo-Roma: favorita la squadra di Mourinho (2,10) rispetto alla vittoria dei neroverdi (3,30) e al pareggio (3,75). Si chiude il turno domenicale con l’altra grande sfida di giornata, Atalanta-Juventus: la Dea ha vinto le ultime due sfide di Seria A contro la Juve, ma quest’anno soffre particolarmente le sfide casalinghe, mentre la Juventus viene da cinque risultati utili consecutivi. Leggermente favoriti i bianconeri (2,45) rispetto ai bergamaschi (2,90), molto più difficile il pari (3,50). La venticinquesima giornata si conclude lunedì sera con la sfida tra Spezia-Fiorentina: nettamente favorita la viola (2,00), la vittoria degli spezzini paga 3,75 e il pareggio 3,60.

Le quote nel dettaglio:

Sabato 12 febbraio:

1,70 LAZIO, 4,00 pareggio, 5,00 BOLOGNA

2,75 NAPOLI, 3,50 pareggio, 2,55 FC INTERNAZIONALE

1,47 TORINO, 4,50 pareggio, 7,00 VENEZIA

Domenica 13 febbraio:

1,42 AC MILAN, 4,75 pareggio, 8,00 SAMPDORIA

2,05 EMPOLI, 3,75 pareggio, 3,50 CAGLIARI

1,90 GENOA, 3,60 pareggio, 4,33 SALERNITANA

1,87 HELLAS VERONA FC, 3,60 pareggio, 4,33 UDINESE

3,30 SASSUOLO, 3,75 pareggio, 2,10 AS ROMA

2,90 ATALANTA BC, 3,50 pareggio, 2,45 JUVENTUS

Lunedì 14 febbraio:

3,75 SPEZIA, 3,60 pareggio, 2,00 FIORENTINA