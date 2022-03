Il Milan la spunta a Napoli e va in testa alla classifica

Da un paio di settimane in casa Milan si sorride. Merito della partita in casa del Napoli, vinta grazie all’istinto killer di Giroud e che ha fatto riprendere speranza ai rossoneri. Lo scudetto sembra più a portata di mano e l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. Un altro effetto di quella vittoria nella sfida tra due avversarie dirette è stato che il mondo delle scommesse in Italia adesso è in fermento. I repentini cambiamenti di scena complicano pronostici e ignorano le statistiche. L’Inter, che sembrava lanciata verso lo scudetto ha avuto qualche battuta d’arresto, mentre il Milan sta cercando in tutti i modi di riagguantarla e strapparle il titolo.

Una sfida diretta che ha cambiato la prospettiva

La dimostrazione di questo capovolgimento di fronti, l’inizio di una fase finale che potrebbe regalare grandi sorprese, è arrivata proprio dalla sfida diretta con il Napoli. Durante la quale il campione francese ha detto la sua, con classe e determinazione. È rientrato da un fuorigioco, ha scartato un avversario con classe e quasi delicatezza, ha insaccato. Un gol perfetto ed entusiasmante, nato anche grazie al fatto che la squadra è davvero in ottima forma. La solidità del centrocampo non delude, le punte fanno il loro mestiere, l’assetto complessivo è in equilibrato. Oltre a Giroud, meritano plausi soprattutto Bennacer, tra i migliori in campo, e Maignan, che è sempre una sicurezza tra i pali. Un gigante nel fermare gli avversari che nel caso del Napoli sono comunque arrivati di rado vicino alla sua porta, per merito di una diga di centrocampo che ha funzionato alla perfezione. Anche Ibrahimovic è sempre pronto a dare il suo contributo sia in campo, sia nello spogliatoio: un elemento di rassicurazione ulteriore in vista della volata finale cui i tifosi rossoneri aspirano.

L’ultimo esempio di una serie positiva

In questo caso, però, l’attenzione di tutti è stata puntata su Giroud, il fuoriclasse francese, che ha un palmares di primo livello e probabilmente punta ad ampliarlo ancora. I tanti gol segnati in Francia e Inghilterra avevano convinto la società milanese a corteggiarlo quest’estate. Quando si è proceduto all’acquisto dal Chelsea qualcuno è rimasto sorpreso, ma adesso capisce che si è trattato di un vero affare, visto che il francese è l’uomo che sembra in grado di risolvere i problemi nella fase più delicata della stagione. L’attaccante dei rossoneri è stato decisivo nella sfida diretta con il Napoli, ma a guardare bene non si tratta della prima volta che il suo tocco ha portato a rasserenare una situazione complicata, durante questo campionato. Nel corso del 2022 Olivier Giroud è stato determinante anche nella sfida contro la Roma, poi ha messo il suo sigillo al passaggio del turno in coppa Italia contro il Genoa e infine è riuscito a mandato in estasi i tifosi rossoneri con una doppietta nel derby contro l’Inter. Ma il vero punto esclamativo lo ha messo durante la partita contro il Napoli. Una vittoria bella di per sé, ma anche importante per alimentare le possibilità di vittoria dello scudetto.

Lo scudetto rimane un obiettivo serio

Agli osservatori che seguono il Milan da sempre la sua impresa è piaciuta, anche se qualche dubbio sulla squadra rimane. Di recente, infatti, i rossoneri sembrano sempre brillare negli scontri diretti e fare il meglio. Offrono prestazioni di carattere, trovano soluzioni sorprendenti e poi però cadono quando si trovano di fronte a squadre meno blasonate, contro le quali dovrebbero spuntarla senza troppi sforzi. Sembra quasi che la squadra si rilassi di fronte a questi sfidanti meno pericolosi. Lo dimostrano i risultati non proprio esaltanti contro squadre come Spezia, Salernitana e Udinese, che stanno nella seconda parte della classifica. Insomma, il pericolo per il Milan sembra che siano le partite facili sulla carta. Ciononostante, la squadra di Pioli sembra fare sul serio. Persino Giroud, in genere taciturno e compassato, dopo la vittoria contro il Napoli si è lasciato andare e ha spiegato che la squadra è in perfetta corsa, che si rafforza partita dopo partita e che vorrebbe vincere qualcosa. Ma anche gli altri calciatori si dichiarano ambiziosi. Certo l’Inter ha una partita da recuperare con il Bologna, ma anche Mister Pioli sembra pensare a obiettivi importanti. Come ha rivelato in un’intervista, in cui ha parlato dei suoi ragazzi, della strategia della squadra e delle prospettive che vede all’orizzonte.