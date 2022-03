Coppa Italia, Coppa Italia, Inter favorita nella semifinale d’andata contro il Milan

Si entra nel vivo della Coppa Italia con le sfide di andata delle semifinali: match dalla rivalità decennale assicurano lo spettacolo. Non si preannunciano nette favorite per la vittoria, le sfide sono aperte a più risultati secondo le quote di StarCasinò. Dopo lo straordinario derby di campionato (finito 2 a 1 per i rossoneri) Milan e Inter tornano ad affrontarsi nella semifinale della coppa di lega: i nerazzurri di Inzaghi vorranno rifarsi dopo le brutte prestazioni delle ultime settimane, mentre la squadra di Pioli cercherà di confermare i risultati positivi dei derby di questa stagione. In questa competizione il Milan ha superato il turno in 5 delle 8 sfide ad eliminazione diretta contro l’Inter. Mentre, se si guardano le singole partite, i nerazzurri hanno trovato il successo in 5 delle ultime 8 gare contro i cugini rossoneri, compresa la più recente: il 26 gennaio 2021 finita 2-1 in favore dell’Inter. Ai blocchi di partenza l’Inter si vede favorita per la vittoria di stasera, con il successo in trasferta quotato a 2,10. Faticherà il Milan a portare a casa un risultato positivo, con la vittoria casalinga data a 3,40 e il pareggio a 3,25.

L’altra sfida del turno di andata delle semifinali di Coppa Italia si terrà domani sera tra Fiorentina e Juventus: tra le due formazioni persiste una storica rivalità, che si fa ancor più accesa visto il recente passaggio del centravanti Vlahovic. Sarà una sfida accesa e aperta, come confermano anche i precedenti: tra le squadre che hanno affrontato la Juventus più di due volte in Coppa Italia, la Fiorentina è quella che in percentuale ha ottenuto più successi contro i bianconeri (6 vittorie su 14 precedenti, pari al 43%). I viola in casa hanno un’ottima tendenza: dopo Inter (40) e Lazio (37) è la squadra della Serie A che ha segnato più gol in casa in questa stagione (36 reti in 14 incontri, pari a 2,6 gol a partita). Mentre la Juventus è la squadra italiana che ha partecipato più volte alle semifinali (33 apparizioni) e alle finali di Coppa Italia (20). I bianconeri sono favoriti per la vittoria di domani sera, con la quota fissata a 2,60. I viola faranno di tutto per dare del filo da torcere alla Vecchia Signora, la vittoria casalinga al Franchi quotata a 2,65, mentre il pareggio è il risultato meno probabile (3,40).

Le quote nel dettaglio:

Martedì 1 marzo:

3,40 AC MILAN, 3,25 pareggio, 2,10 INTER

Mercoledì 2 marzo:

2,65 FIORENTINA, 3,40 pareggio, 2,60 JUVENTUS